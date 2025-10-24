Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Enkel ljuskälla E27

Enkel ljuskälla E27

Sätt färg på ditt hem med denna smarta E27-färgljuskälla. Med 16 miljoner färger att välja mellan kan den här belysningen ge ditt hem en ny personlighet. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för smart styrning av din belysning och får att få tillgång till alla medföljande funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge krävs
  • 1 x E27-ljuskälla
  • Vitt och färgat ljus
  • Dimbar
  • Smart styrning med Hue-brygga*
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    62x110

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay