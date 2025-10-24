Enkel ljuskälla E27
Sätt färg på ditt hem med denna smarta E27-färgljuskälla. Med 16 miljoner färger att välja mellan kan den här belysningen ge ditt hem en ny personlighet. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för smart styrning av din belysning och får att få tillgång till alla medföljande funktioner.
Nuvarande pris är 59,95 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge krävs
- 1 x E27-ljuskälla
- Vitt och färgat ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
62x110