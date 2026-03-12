Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. De här IP65-klassade, vädertåliga lamporna är enkla att installera på fasader, alternativt under eller längs med takfoten.

Precisionsfärg Chromasync™

18 meter med 32 lampor

Upp till 50 lm per lampa

Klippbar ljusslinga

Nätaggregat med lågspänning ingår