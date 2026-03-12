Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter
Nuvarande pris är 3459,00 kr
Nuvarande pris är 3459,00 kr
I lager
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Bridge Pro
1159,00 kr
För en Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter nya Bridge krävs
Om Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter
Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. De här IP65-klassade, vädertåliga lamporna är enkla att installera på fasader, alternativt under eller längs med takfoten.
- Precisionsfärg Chromasync™
- 18 meter med 32 lampor
- Upp till 50 lm per lampa
- Klippbar ljusslinga
- Nätaggregat med lågspänning ingår
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103078506
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 50 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Miljö
- Driftfuktighet
- 5 % <H<75 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Helt väderbeständig
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Utomhus, Altan
- Typ
- Ljusslingor
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103078506
- Nettovikt
- 2,03 kg
- Bruttovikt
- 2,65 kg
- Höjd
- 120 mm
- Längd
- 186,5 mm
- Bredd
- 462 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004284801
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 26
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 2,03 kg
- Nettovikt
- 4,48 lb
- Kabellängd
- 20 600
- Kabellängd till första lysdiod
- 2 500 mm
- Ljusslinga, längd
- 18 288 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 600
- Nätström
- 220–240 V, 50–60 Hz
- IP-kod
- IP65
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Ljusflöde på 2 700 K
- 1 350
- Avstånd lysdioder (tum)
- 22,4 in
- Lysdioder, avstånd
- 57 cm
- Antal ljuskällor
- 32
- Skyddsklass (ljusslingor)
- III - safe extra low voltage
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions
Vanliga frågor och svar
Kan man förlänga Festavia permanent belysning när man har kapat kabeln?
När man har kapat kabeln kan den inte längre förlängas. Den kan endast förlängas med hjälp av kopplingen i änden.
Vilket är bästa sättet att fästa Festavia permanent belysning till fasaden, taket eller takfoten?
Belysningen kommer med högkvalitativ tejp (3M VHB) vilket möjliggör enkel och säker installation. Skruvar rekommenderas om belysningen ska installeras långsiktigt.