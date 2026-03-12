Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter
I lager
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Bridge Pro

Bridge Pro

1159,00 kr

För en Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter nya Bridge krävs

Om Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. De här IP65-klassade, vädertåliga lamporna är enkla att installera på fasader, alternativt under eller längs med takfoten.

  • Precisionsfärg Chromasync™
  • 18 meter med 32 lampor
  • Upp till 50 lm per lampa
  • Klippbar ljusslinga
  • Nätaggregat med lågspänning ingår
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