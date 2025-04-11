Det är det smarta sättet att lysa upp din trädgård – bokstavligen. Vår stora belysningskollektion gör att du kan lysa upp din uteplats på det sätt du vill.
Upptäck våra mest populära belysningsarmaturer för utomhus
Hue
Utomhussensor
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
4029,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL spotlight för utomhusbruk
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Amarant utomhusstrålkastare
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear vägglampa utomhus
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Daylo vägglampa utomhus
1619,00 kr
971,40 kr
Hue White and color ambiance
Discover utomhusstrålkastare
2319,00 kr
Se hur lågvoltsbelysningen används
Lågvolt gör det enkelt att utöka din utomhuskollektion, utan elektriker samt även enkelt att flytta runt din belysning. Placera lamporna var du vill, koppla ihop dem och koppla till ett eluttag.
Enkelt att installera och utöka
Lågvolt-kollektionen har utformats för att göra smart belysning ännu enklare. Du kan ansluta flera lampor till en strömförsörjningsenhet, sen ansluta den till ett vanligt vägguttag och lysa upp din utomhusmiljö.
Ljussätt din utomhusmiljö
Du behöver inte vara ljusdesigner för att ljussätta din trädgård – Hue-appen gör det åt dig. Se vilka scener som skulle passa bäst med din utomhusbelysning i Hue scengalleri.
Lär känna Philips Hue
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.