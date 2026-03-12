Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. Med den här 9 meter långa förlängningsslingan kan du enkelt utöka Festavia permanenta lampor. Slingan består av 16 vädertåliga ljuspods och ansluts direkt till ena änden av en basslinga. Festavia permanenta lampor kan utökas till max 45 meter, vilket innebär att du kan få belysning nästan var som helst.

Precisionsfärg Chromasync™

9 meters förlängning med 16 lampor

Upp till 50 lm per lampa

Vattentät (IP65)

Lång livslängd på 50 000 timmar