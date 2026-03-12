Festavia permanent 9m 16pod Wh förl.
Nuvarande pris är 1389,00 kr
Nuvarande pris är 1389,00 kr
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Bridge Pro
1159,00 kr
För en Festavia permanent 9m 16pod Wh förl. nya Bridge krävs
Om Festavia permanent 9m 16pod Wh förl.
Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. Med den här 9 meter långa förlängningsslingan kan du enkelt utöka Festavia permanenta lampor. Slingan består av 16 vädertåliga ljuspods och ansluts direkt till ena änden av en basslinga. Festavia permanenta lampor kan utökas till max 45 meter, vilket innebär att du kan få belysning nästan var som helst.
- Precisionsfärg Chromasync™
- 9 meters förlängning med 16 lampor
- Upp till 50 lm per lampa
- Vattentät (IP65)
- Lång livslängd på 50 000 timmar
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103078544
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 50 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Miljö
- Driftfuktighet
- 5 % <H<75 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Helt väderbeständig
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Utomhus, Altan
- Typ
- Ljusslingor
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103078544
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,73 kg
- Höjd
- 72 mm
- Längd
- 186,5 mm
- Bredd
- 185 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004284803
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Energieffektivitetsetikett (EEL)
- G
- Effekt
- 13
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Nettovikt
- 1,24 lb
- Kabellängd
- 9 150
- Ljusslinga, längd
- 9 144 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 800
- Nätström
- DC, 24 V
- IP-kod
- IP65
- Ljusflöde på 2 700 K
- 680
- EPREL-registreringsnummer
- 2423919
- Avstånd lysdioder (tum)
- 22,4 in
- Lysdioder, avstånd
- 57 cm
- Antal ljuskällor
- 16
- Skyddsklass (ljusslingor)
- III - safe extra low voltage
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
Vanliga frågor och svar
Kan man förlänga Festavia permanent belysning när man har kapat kabeln?
När man har kapat kabeln kan den inte längre förlängas. Den kan endast förlängas med hjälp av kopplingen i änden.
Vilket är bästa sättet att fästa Festavia permanent belysning till fasaden, taket eller takfoten?
Belysningen kommer med högkvalitativ tejp (3M VHB) vilket möjliggör enkel och säker installation. Skruvar rekommenderas om belysningen ska installeras långsiktigt.