Festavia permanent 9m 16pod Wh förl.

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I lager
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Bridge Pro

Bridge Pro

1159,00 kr

För en Festavia permanent 9m 16pod Wh förl. nya Bridge krävs

Om Festavia permanent 9m 16pod Wh förl.

Dekoration som passar året runt. Anpassa ditt hems exteriör för alla tillfällen, alla årstider och alla humör med hjälp av den här flerfärgade podslingan. Med den här 9 meter långa förlängningsslingan kan du enkelt utöka Festavia permanenta lampor. Slingan består av 16 vädertåliga ljuspods och ansluts direkt till ena änden av en basslinga. Festavia permanenta lampor kan utökas till max 45 meter, vilket innebär att du kan få belysning nästan var som helst.

  • Precisionsfärg Chromasync™
  • 9 meters förlängning med 16 lampor
  • Upp till 50 lm per lampa
  • Vattentät (IP65)
  • Lång livslängd på 50 000 timmar
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