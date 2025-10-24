Flourish bordslampa
Få ett kraftfullt ljus för alla tillfällen med bordslampan Flourish. Du kan ställa in ett varmt till kallt eller färgat ljus. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.
Produktfördelar
- White and color ambiance
- E27 LED-ljuskälla medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Glas