Flourish bordslampa
Fina handgjorda Flourish-glasskärmen ger indirekt belysning i reglerbart vitt och färger för alla tillfällen och aktiviteter. Använd varmtgult ljus för avkoppling, kallvitt ljus när du behöver fokusera och färgglada ljus för stämningsbelysning. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken. Du styr enkelt Flourish-bordslampan med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem.
Produktfördelar
- Reglerbara vita och färgade ljus
- A60-ljuskälla med 1100 lumen ingår
- App- och röststyrning
- Kompatibel med Zigbee och Matter
- Handgjord glasskärm
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Philips Hue med Bluetooth är det enklaste sättet att komma igång med smart belysning. Skapa rätt stämning med Bluetooth-aktiverade LED-ljuskällor och Hues Bluetooth-app, som gör det möjligt för dig att styra upp till 10 ljuskällor i ett rum.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Glas