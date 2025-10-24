Skapa en mysig atmosfär eller färgglad feststämning med skimrande färger runt din altan, veranda eller annan uteplats, oavsett om du skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Denna förlängning kan användas för att lägga till två ljusslingor till din strömkälla med den medföljande T-kontakten, och gör det också möjligt att lägga till slingan till vilken lågspänningsinstallation som helst. Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas ände mot ände.