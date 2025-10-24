Hue Festavia utomhusljusslingor med globlampor 14m förlängning
Skapa en mysig atmosfär eller färgglad feststämning med skimrande färger runt din altan, veranda eller annan uteplats, oavsett om du skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Denna förlängning kan användas för att lägga till två ljusslingor till din strömkälla med den medföljande T-kontakten, och gör det också möjligt att lägga till slingan till vilken lågspänningsinstallation som helst. Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas ände mot ände.
Produktfördelar
- 14m med 20 ljuskällor
- Kraftig utbytbar ljuskälla 50 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Förlängningskontakt ingår
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet