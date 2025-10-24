Lightstrip Plus, paket med 2 meter + 1 meter
Lägg till en Lightstrip Plus i ditt Philips Hue-system och använd den som en läcker belysningsdetalj under bardiskar eller skåp och bakom underhållningssystem. Lightstrip Plus kan både böjas, kortas av och förlängas efter behov.
Nuvarande pris är 99,99 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge krävs
- 1 x 2 meter + 1 x 1 meter ljusslinga
- 1 st strömkälla
- 1 st hörnkontakt medföljer
- Vitt och färgat ljus
Specifikationer
Design och finish
Färg
Flerfärgad
Färger
multi
Material
Silikon