Låt dig inte luras av dess lilla storlek - den här lampan tvättar väggen med massor av ljus.
Play wall washer
Hue Play wall washer har ett brett belysningsområde och en förvånansvärt kompakt design. Tack vare ColorCast-teknik och en elegant aluminiumdesign blir den ett färgglatt inslag i din hemmabio (eller någon annanstans).
Färg
Paket
Nuvarande pris är 2319,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- ColorCast Technology
- 1035 lumen
- Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
- matt vit
- Aluminium
Ljusare, bredare, vackrare
Play är dubbelt så ljus som andra wall washers och har även ColorCast™-teknik för en ännu större spridning av rika, mättade nyanser av färg.
Liten och elegant
Den högkvalitativa ytan i matt aluminium och den kompakta designen gör det till en iögonfallande punkt i ditt utrymme, utan att kompromissa om ljuset.
Gjord för ljussynkronisering
Som en del av Play-familjen designades den för verkligt uppslukande surroundbelysningsupplevelser.
Köps ofta tillsammans med
Lightstrips
Play gradient lightstrip för PC
1959,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Hue White and color ambiance
Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
1269,00 kr
Frågor och svar
Vad är skillnaden mellan Hue Play wall washer 1-pack och 2-pack?
Vad är skillnaden mellan Hue Play wall washer 1-pack och 2-pack?
Måste jag köpa separata tillbehör för att använda Hue Play wall washer?
Måste jag köpa separata tillbehör för att använda Hue Play wall washer?
Var ska jag installera Hue Play wall washer?
Var ska jag installera Hue Play wall washer?
Finns det någon på/av-brytare eller en knapp på Hue Play wall washer för att styra färgerna?
Finns det någon på/av-brytare eller en knapp på Hue Play wall washer för att styra färgerna?
Vad behöver jag för att synka Hue Play wall washer till min tv eller dator?
Vad behöver jag för att synka Hue Play wall washer till min tv eller dator?
Kan jag använda Hue Play wall washer med andra Philips Hue lampor?
Kan jag använda Hue Play wall washer med andra Philips Hue lampor?
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet