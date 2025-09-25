Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Play wall washer

Play wall washer

Hue Play wall washer har ett brett belysningsområde och en förvånansvärt kompakt design. Tack vare ColorCast-teknik och en elegant aluminiumdesign blir den ett färgglatt inslag i din hemmabio (eller någon annanstans).

Färg

Paket

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • ColorCast Technology
  • 1035 lumen
  • Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
  • matt vit
  • Aluminium
Visa alla produktspecifikationer
Hitta din produkthandbok

Kompakt men ändå kraftfull

Låt dig inte luras av dess lilla storlek - den här lampan tvättar väggen med massor av ljus.

Play wall washer-lampa i vit och svart aluminium med LED-teknik från ColorCast.
Wall washer LED-ljus som visar gradienter av starkt mättat grönt och gult ljus.

Ljusare, bredare, vackrare

Play är dubbelt så ljus som andra wall washers och har även ColorCast™-teknik för en ännu större spridning av rika, mättade nyanser av färg.

En Hue Play wall washer-lampa placerad på ett skrivbord bredvid en vit vägg.

Liten och elegant

Den högkvalitativa ytan i matt aluminium och den kompakta designen gör det till en iögonfallande punkt i ditt utrymme, utan att kompromissa om ljuset.

En vägglampa i ett vardagsrum i blått och grönt ljus med två Play wall-washerlampor på båda sidor av en tv.

Gjord för ljussynkronisering

Som en del av Play-familjen designades den för verkligt uppslukande surroundbelysningsupplevelser.

Utforska Hue Sync

Köps ofta tillsammans med

-10%
Multipack: Enrave Small 2-pack vit

Multipack: Enrave Small 2-pack vit

2778,00 kr

2500,20 kr

Enrave liten taklampa

Hue White ambiance

Enrave liten taklampa

1389,00 kr

Play gradient lightstrip för PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip för PC

1959,00 kr

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan Hue Play wall washer 1-pack och 2-pack?

Måste jag köpa separata tillbehör för att använda Hue Play wall washer?

Var ska jag installera Hue Play wall washer?

Finns det någon på/av-brytare eller en knapp på Hue Play wall washer för att styra färgerna?

Vad behöver jag för att synka Hue Play wall washer till min tv eller dator?

Kan jag använda Hue Play wall washer med andra Philips Hue lampor?

Philips Hue produktfamilj

Behöver du hjälp?

Gå till Support

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay