*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Starter kit GU10
Skaffa stämningsljus till alla rum med startpaketet Philips Hue White och Color Ambiance. Paketet innehåller tre färgsmarta ljuskällor och en Hue Bridge som ger dig fullständig kontroll över din belysning, åtkomst till Hue-appen och oändligt många funktioner.
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Vitt och färgat ljus
- Smart kontroll
- Styr med app eller röst*
- Hue Bridge ingår
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Lek med smart färgbelysning
Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.
Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning
Med Hue Sync-appen och Hue Bridge kan du ta din underhållning till nästa nivå. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.
Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue Bridge
Hue Bridge är väsentlig för att kunna skapa ett personligt Philips Hue-belysningssystem. Den är hjärnan bakom verksamheten som kommunicerar med både smarta ljuskällor och Hue-appen och får systemet att fungera ihop. Den möjliggör också smart styrning i hemmet, med funktioner som rutiner och timers.
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
