*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Starterpaket: 3 GU10 smarta spotlights
Skaffa stämningsljus till alla rum med Philips Hue White and color ambiance startpaket. Paketet innehåller tre smarta färgljuskällor, en Hue Bridge som ger dig fullständig kontroll över din belysning, åtkomst till Hue-appen och oändligt många funktioner.
Produktfördelar
- ± 10 års livslängd
- Omedelbar trådlös dimring
- Philips Hue Bridge ingår
- Vitt och färgat ljus
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
50x57x50 mm