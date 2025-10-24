Erbjudande
Startpaket: 2 st E27 smarta ljuskällor (800) + dimmerströmbrytare
Skaffa stämningsljus till alla rum med startpaketet Philips Hue White och Color Ambiance E27. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr via appen, med rösten eller medföljande Switch.
Nuvarande pris är 1049,30 kr, ursprungligt pris är 1499,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Upp till 800 lumen*
- Vitt och färgat ljus
- Hue Bridge ingår
- Dimmer switch medföljer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110