*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Startpaket: 2 st E27 smarta ljuskällor (800) + smart button
Skaffa stämningsljus till alla rum med startpaketet Philips Hue White and Color Ambiance E27. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr via appen, med rösten eller medföljande Smart Button.
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Upp till 800 lumen*
- Vitt och färgat ljus
- Hue Bridge ingår
- Smart button medföljer
Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning
Använd 50 000 nyanser av varmt till kallt vitt ljus för att komma i stämning för att arbeta, leka eller koppla av – oavsett tid på dagen. Få en bra start på dagen med kallt, energigivande vitt ljus eller gör dig redo för läggdags med gyllene toner.
Lek med smart färgbelysning
Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.
Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen ditt hem, oavsett var du befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.
Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning
Med Hue Sync-appen och Hue Bridge kan du ta din underhållning till nästa nivå. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.
Styr belysningen med ett klick
Styr dina smarta ljuskällor med ett klick – ingen smartphone behövs. Tryck en gång för att tända och släcka belysningen eller håll knappen intryckt om du vill justera ljusstyrkan. Philips Hue Smart button kan användas var du vill och är förinställd för att göra precis vad du behöver.
Flexibel, trådlös montering
Genom trådlös teknik installeras Philips Hue Smart button på några sekunder var som helst i ditt hem. Byt ut en befintlig strömbrytare med den medföljande monteringsplattan eller använd minifästet för att placera den på valfri yta. Om du hellre vill ha den bärbar går det lika bra: Smart button är magnetisk och kan fästas på vilken magnetisk yta som helst, till exempel på kylskåpet.
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110