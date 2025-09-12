Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button

Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button

Skaffa stämningsljus till alla rum med Philips Hue White and color ambiance startpaket. Paketet innehåller tre smarta färgljuskällor, en Hue Bridge och en Hue Smart button som ger dig fullständig kontroll över din belysning, åtkomst till Hue appen och oändligt många funktioner.

Produktfördelar

  • ± 10 års livslängd
  • Omedelbar trådlös dimring
  • Styr med Hue Smart button
  • Philips Hue Bridge ingår
  • Vitt och färgat ljus
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    50x57x50 mm

Design och finish

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Service

Tekniska specifikationer

Bridge

Ljuskällan

Strömbrytaren

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay