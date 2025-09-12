Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button
Skaffa stämningsljus till alla rum med Philips Hue White and color ambiance startpaket. Paketet innehåller tre smarta färgljuskällor, en Hue Bridge och en Hue Smart button som ger dig fullständig kontroll över din belysning, åtkomst till Hue appen och oändligt många funktioner.
Produktfördelar
- ± 10 års livslängd
- Omedelbar trådlös dimring
- Styr med Hue Smart button
- Philips Hue Bridge ingår
- Vitt och färgat ljus
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
50x57x50 mm