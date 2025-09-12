*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Tvåpack E27
Sätt färg på ditt hem med två smarta E27-ljuskällor. Med ett stort utbud av färger, toner och möjligheter är det den perfekta stämningshöjaren för olika tillfällen. Anslut dig till Hue-bryggan för att få tillgång till smart styrning och alla medföljande funktioner.
Nuvarande pris är 99,95 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge krävs
- 2 x E27-ljuskällor
- Vitt och färgat ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Lek med smart färgbelysning
Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.
Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning
Använd 50 000 nyanser av varmt till kallt vitt ljus för att komma i stämning för att arbeta, leka eller koppla av – oavsett tid på dagen. Få en bra start på dagen med kallt, energigivande vitt ljus eller gör dig redo för läggdags med gyllene toner.
Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning
Med Hue Sync-appen och Hue Bridge kan du ta din underhållning till nästa nivå. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.
Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen ditt hem, oavsett var du befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.
Styr lamporna med din röst
Genom att ansluta dina ljuskällor till Hue Bridge kan du även koppla ihop dina ljuskällor med Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant för att enkelt styra belysningen med rösten. Med enkla röstkommandon kan du tända och släcka, dimra eller öka belysningen och även skapa ljuseffekter.
Anslut till Hue Bridge för fullständig smart belysningsstyrning
Den här produkten kräver anslutning till Hue Bridge för att få tillgång till alla funktioner. Styr Hue-appen, ställ in timers, rutiner, lägg till eller ta bort belysning m.m. *Hue Bridge säljs separat
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
62x110