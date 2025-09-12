Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning

Med Hue Sync-appen och Hue Bridge kan du ta din underhållning till nästa nivå. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.