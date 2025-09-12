*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Xamento infälld spotlight 3-pack
Dessa tre infällda 8,6 tum Xamento-downlights i svart, med sin moderna design, IP44-klassning och miljontals färger för smart ljus passar in i alla badrumsinredningar. Gör din dagliga rutin lite roligare eller dimra ned för att koppla av.
Nuvarande pris är 2539,00 kr
- White and color ambiance
- 3 x GU10-ljuskällor
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Använd miljontals ljusfärger för att förvandla ditt badrum och skapa en alldeles unik atmosfär. Med en enda knapptryckning kan du bada i ett lugnande rosa sken, eller lysa upp badrummet i en livfull lila färg, så att du får ännu roligare när du förbereder dig för en utekväll med vännerna.
Vattentät smart belysning för badrum (IP44)
Philips Hue smarta badrumslampor har testats noggrant för att säkerställa att de är vattentäta, vilket gör dem perfekta för belysning i fuktiga miljöer. Alla badrumslampor uppfyller IP44-standarder.
Färg
Svart
Material
Syntet