B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla

Nyhet
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För tillfället slut i lagret

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Om B39 Candle – E14 Smart LED-ljuskälla

Traditionellt möter modernt med smarta belysningsfunktioner i kronljusformad varmvit lampa från Philips Hue. Välj ljus i mjukt varmvitt som ger rätt stämning och kompletterar din inredning. Låg dimring låter dig dimma ner ljuskällan till 2 % av den totala ljusstyrkan till ett milt sken. Ljuskällan är nu mer energieffektiv än sin tidigare generation och kompatibiliteten med Matter ger sömlös anslutning med andra smart hem-enheter. Få enkel kontroll med Hue-appen eller röstkommandon med en smart assistent. Lås upp ännu fler smarta ljusfunktioner med Hue Bridge – styrning när du är borta, automatiseringar och närvarohärmning.

  • Upp till 470 lumen
  • Varmt vitt ljus
  • Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka
  • App- och röststyrning
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