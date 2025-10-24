Erbjudande
1-pack G125 E27 filamentgloblampa
Skapa ett stilsäkert inslag i ditt hem med en rund LED-globlampa med tvinnad glödtråd. Lampan har vintagestil, men med en modern touch, och kan göra allt som andra smarta ljuskällor kan göra, inklusive sänka eller öka ljusstyrkan.
Nuvarande pris är 359,25 kr, ursprungligt pris är 519,00 kr
Produktfördelar
- White filament
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vintagelampa med mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
126x198