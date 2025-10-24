Koppla ihop dina minsta lampor och armaturer – vägg-, bords- eller skrivbordslampor, t.ex – med Philips Hue White klotljuskälla P45 E14. Denna lilla ljuskälla ger ett dimbart varmvitt ljus med Bluetooth-kontroll i ett rum. Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.