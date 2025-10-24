Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
De här smarta kronljuslamporna har klassisk design och moderna smarta ljusfunktioner. Ljuskällorna erbjuder mjukt vitt ljus och omedelbar dimring för att du ska få rätt belysning i alla vanliga E14-armaturer.
Nuvarande pris är 329,00 kr
Produktfördelar
- White
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
39x106