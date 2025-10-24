Support
Närbild på framsidan av Hue White Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

De här smarta kronljuslamporna har klassisk design och moderna smarta ljusfunktioner. Ljuskällorna erbjuder mjukt vitt ljus och omedelbar dimring för att du ska få rätt belysning i alla vanliga E14-armaturer.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Mjukt vitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
