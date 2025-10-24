Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch
Kom igång med ditt smarta belysningssystem med detta startpaket som innehåller tre smarta ljuskällor med mjukt vitt ljus, en Hue Bridge och en Switch. Det är ett komplett paket för anpassad styrning över belysningen i hemmet och alla fantastiska funktioner.
Sockel
Ljusfärg
Form
Modell
Paket
Nuvarande pris är 1159,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- White
- Upp till 1055 lumen*
- Varmvitt ljus
- Hue Bridge ingår
- Hue Bridge ingår
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
61x110