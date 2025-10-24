Support
A set of white smart light bulbs, a wireless remote, and a square hub, all with a consistent modern design.

Startpaket: 3 st E27 ljuskällor (1100lm) + Dimmer switch

Kom igång med ditt smarta belysningssystem med detta startpaket som innehåller tre smarta ljuskällor med mjukt vitt ljus, en Hue Bridge och en Switch. Det är ett komplett paket för anpassad styrning över belysningen i hemmet och alla fantastiska funktioner.

Hämta produktinformationsblad
Produktfördelar

  • White
  • Upp till 1055 lumen*
  • Varmvitt ljus
  • Hue Bridge ingår
Visa alla produktspecifikationer
Specifikationer

    61x110

Ljusegenskaper

