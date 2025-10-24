Erbjudande
Startpaket: 2 st E27 ljuskällor (800lm)
Kom igång med ditt smarta belysningssystem med detta startpaket som innehåller två smarta ljuskällor med mjukt vitt ljus och en Hue Bridge. Det är ett komplett kit för anpassad styrning över belysningen i hemmet och alla fantastiska funktioner.
Nuvarande pris är 615,30 kr, ursprungligt pris är 879,00 kr
Produktfördelar
- White
- Upp till 800 lumen*
- Mjukt vitt ljus
- Enkel installation
- Hue Bridge ingår
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
61x110