Runner med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor
Paketpriset är 3269,60 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3632,89 kr
Paketpriset är 3269,60 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3632,89 kr
Erbjudande
I lager
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Om Runner med 4 spotlights svart + 4 st GU10 color-ljuskällor
Ge ditt hem ett lyft med Philips Runner med 4 spotlights i vitt. Ingår smarta Hue GU10 color-ljuskällor.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874572
Produktinformation
- Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 4 x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
- 2
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