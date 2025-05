Installeras inom loppet av ett par minuter

Utomhussensorn är lätt att montera och är helt trådlös – du behöver ingen elektriker för att montera den. Packa bara upp sensorn, installera den via appen och montera den var du vill. Via Philips Hue-appen konfigurerar du sensorn och ställer in dagsljus- och rörelsekänsligheten.