Perifo L-formad bassats för vägg (2 spottar)

I det här paketet

1 x Hue Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt Denna strömkälla ansluts till Perifo-skenans ände och ansluts till ett vägguttag. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt

3 x Hue Perifo skena 1 m Denna 1 meter långa skena i vitt gör så att du kan lägga ut din spårbelysning som du vill. Klicka i Perifo-lamporna direkt i skenan. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo skena 1 m

1 x Hue Perifo rak kontakt Anslut två Perifo-skenor med denna raka kontakt i vitt. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo rak kontakt

1 x Hue Perifo intern hörnkontakt Skapa en L-form med din Perifo spårbelysning med hjälp av en intern hörnkontakt. När den väl är installerad svänger spåret åt höger eller vänster, beroende på hur din strömkälla är placerad. Endast för Perifo spårbelysning Perifo intern hörnkontakt