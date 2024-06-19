Förstå belysningsskenor

Anpassade spårbelysningssatser

Perifos spårbelysning har en modulär design, vilket innebär att den består av byggstenar. Skapa ett anpassat utseende genom att bygga din egen smarta spårbelysningssats, baserad på den form du vill ha. 

Hur man bygger en anpassad spårbelysningssats

För att använda den här guiden, börja med att tänka stort. Bestäm formen på din spårbelysning och var strömmen finns i ditt tak (eller vägg!). Lägg sedan till de komponenter du behöver i din kundvagn.

Välj form och färg

Formen och färgen avgör vad du behöver. Tänk på dragningen av dina ledningar och om du vill installera din belysningsskena i taket eller på väggen.

Lägg till komponenterna

Under varje form finns en lista över delar du behöver (skenor, nätaggregat och kontakter). Lägg till dem i din kundvagn, tillsammans med extra skenor om du vill förlänga längden på din skenbelysning.

Lägg till lamporna

Välj mellan pendellampor, spotlights, ljusrör och ljusramper. Hur många du kan lägga till beror på längden på dina belysningsskenor och lampornas totala wattal.

Välj form

Du kan skapa vilken form du vill, men här är de vanligaste konfigurationerna. Hitta en form som fungerar i ditt rum, se vilka komponenter du behöver och skapa sedan ditt eget skräddarsydda skenbelysningssystem.

Vill du ha mer? Använd en rak kontakt i valfri konfiguration för att ansluta ytterligare skenor.

Rak belysningsskena

Tak – Ledning i slutet av skenan

Tak – Ledning i mitten av skenan

Vägg - Ansluten

L-formad belysningsskena

Tak – Ledning i slutet av skenan

Tak – Ledning i slutet av skenan

Vägg - Ansluten

Vägg - Ansluten

Tak – Ledning i mitten av skenan

Tak – Ledning i mitten av skenan

U-formad spårbelysning

U-form - Tak - Trådbunden i slutet av skenan

U-form - Tak - Trådbunden i slutet av skenan

U-form – Tak – Ledning i mitten av skenan

Belysningsskenor med andra former

T-form – Tak – Trådbunden i slutet av skenan

Rak – Vägg till tak – Inkopplad

Rak – Tak till vägg – Trådbunden i slutet av spåret

V-formad – Tak – Ledning i slutet av skenan

Välj skenarmaturerna

Antalet och typen av lampor för ditt skräddarsydda skenbelysningssystem beror på två saker: 1) tillgängligt utrymme på skenorna och 2) lampornas totala wattal, som kan uppgå till 100 W. Välj de lampor du vill ha och lägg ihop deras längd (glöm inte att ta hänsyn till kontakter och nätaggregaten!) och wattal för att se vilka som passar i din konfiguration.

Svart spårbelysning

Perifo cylinderspotlight

Perifo cylinderspotlight

1499,00 kr

Perifo cylinderpendellampa

Perifo cylinderpendellampa

1849,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
Perifo linjär ljusskena

Perifo linjär ljusskena

2319,00 kr

För tillfället slut i lagret

Endast i Philips Hue-shop
Perifo gradient lysrör kompakt

Perifo gradient lysrör kompakt

2319,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
Perifo gradient lysrör large

Perifo gradient lysrör large

3459,00 kr

Vit spårbelysning

Perifo cylinderspotlight

Perifo cylinderspotlight

1499,00 kr

Perifo cylinderpendellampa

Perifo cylinderpendellampa

1849,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
Perifo linjär ljusskena

Perifo linjär ljusskena

2319,00 kr

Endast i Philips Hue-shop
Perifo gradient lysrör kompakt

Perifo gradient lysrör kompakt

2319,00 kr

Endast några få kvar

Endast i Philips Hue-shop
Perifo gradient lysrör large

Perifo gradient lysrör large

3459,00 kr

Frågor och svar

Är spårbelysning bra för ett kök?

Var ska jag installera ett skenbelysningssystem?

Finns det färdiga Philips Hue spårbelysningssatser?

Är Perifo en dimbar LED-skenbelysningssats?

Hur vet jag hur många skenor och kopplingar jag behöver?

Vilka former kan jag skapa med Perifo belysningsskena?

Behöver jag Hue Bridge för att använda Perifo belysningsskena?

Hur ansluts Perifo belysningsskena till ström?

Var kan jag installera Perifo belysningsskena?

Var kan jag placera nätaggregatet för Perifo belysningsskena?

Kan jag använda andra Philips Hue-lampor med Perifo belysningsskena?

Kan jag montera nätaggregatet för tak på väggen eller nätaggregatet för vägg i taket?

Kan jag skapa en Perifo-installation som har flera nätaggregatenheter så att jag kan driva mer än lampor med mer än 100 W i totalt wattal?

Kan jag göra ett Perifo paket för belysningsskena till en ännu större installation genom att lägga till fler lampor eller skenor?

Kan jag göra en tak till vägg-installation med Perifo belysningsskena?

Tar kontakterna upp plats på skenan?

Var ska jag placera nätaggregatet i en T-formad skenbelysningsinstallation?

Behöver den flexibla kontakten installeras, eller kan jag klicka fast den i skenorna?

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