Perifos spårbelysning har en modulär design, vilket innebär att den består av byggstenar. Skapa ett anpassat utseende genom att bygga din egen smarta spårbelysningssats, baserad på den form du vill ha.
Förstå belysningsskenor
Anpassade spårbelysningssatser
Hur man bygger en anpassad spårbelysningssats
För att använda den här guiden, börja med att tänka stort. Bestäm formen på din spårbelysning och var strömmen finns i ditt tak (eller vägg!). Lägg sedan till de komponenter du behöver i din kundvagn.
Välj form och färg
Formen och färgen avgör vad du behöver. Tänk på dragningen av dina ledningar och om du vill installera din belysningsskena i taket eller på väggen.
Lägg till komponenterna
Under varje form finns en lista över delar du behöver (skenor, nätaggregat och kontakter). Lägg till dem i din kundvagn, tillsammans med extra skenor om du vill förlänga längden på din skenbelysning.
Lägg till lamporna
Välj mellan pendellampor, spotlights, ljusrör och ljusramper. Hur många du kan lägga till beror på längden på dina belysningsskenor och lampornas totala wattal.
Välj form
Du kan skapa vilken form du vill, men här är de vanligaste konfigurationerna. Hitta en form som fungerar i ditt rum, se vilka komponenter du behöver och skapa sedan ditt eget skräddarsydda skenbelysningssystem.
Vill du ha mer? Använd en rak kontakt i valfri konfiguration för att ansluta ytterligare skenor.
Rak belysningsskena
Tak – Ledning i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 1 skena (0,5 m, 1 m, 1,5m)
Tak – Ledning i mitten av skenan
Nätaggregat: 2-punkts nätaggregat
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Vägg - Ansluten
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat med kontakt
Skena: Minst 1 skena (0,5 m, 1 m, 1,5m)
L-formad belysningsskena
Tak – Ledning i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: intern hörnkontakt
Tak – Ledning i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: extern hörnkontakt
Vägg - Ansluten
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat med kontakt
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: extern hörnkontakt
Vägg - Ansluten
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat med kontakt
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: intern hörnkontakt
Tak – Ledning i mitten av skenan
Nätaggregat: 2-punkts nätaggregat
Skena: Minst 3 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: intern hörnkontakt
Tak – Ledning i mitten av skenan
Nätaggregat: 2-punkts nätaggregat
Skena: Minst 3 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: extern hörnkontakt
U-formad spårbelysning
U-form - Tak - Trådbunden i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 3 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 2 interna hörnkontakter
U-form - Tak - Trådbunden i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 3 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Anslutning: 2 externa hörnkontakter
U-form – Tak – Ledning i mitten av skenan
Nätaggregat: 2-punkts nätaggregat
Skena: Minst 4 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Anslutning: 2 externa hörnkontakter
Belysningsskenor med andra former
T-form – Tak – Trådbunden i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 3 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 T-kontakt
Rak – Vägg till tak – Inkopplad
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat med kontakt
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 flexibel kontakt
Rak – Tak till vägg – Trådbunden i slutet av spåret
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 flexibel kontakt
V-formad – Tak – Ledning i slutet av skenan
Nätaggregat: 1-punkts nätaggregat
Skena: Minst 2 skenor (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 flexibel kontakt
Välj skenarmaturerna
Antalet och typen av lampor för ditt skräddarsydda skenbelysningssystem beror på två saker: 1) tillgängligt utrymme på skenorna och 2) lampornas totala wattal, som kan uppgå till 100 W. Välj de lampor du vill ha och lägg ihop deras längd (glöm inte att ta hänsyn till kontakter och nätaggregaten!) och wattal för att se vilka som passar i din konfiguration.
Perifo linjär ljusskena
2319,00 kr
Perifo gradient lysrör kompakt
2319,00 kr
Perifo gradient lysrör large
3459,00 kr
Perifo linjär ljusskena
2319,00 kr
Perifo gradient lysrör kompakt
2319,00 kr
Perifo gradient lysrör large
3459,00 kr
Frågor och svar
Är spårbelysning bra för ett kök?
Är spårbelysning bra för ett kök?
Var ska jag installera ett skenbelysningssystem?
Var ska jag installera ett skenbelysningssystem?
Finns det färdiga Philips Hue spårbelysningssatser?
Finns det färdiga Philips Hue spårbelysningssatser?
Är Perifo en dimbar LED-skenbelysningssats?
Är Perifo en dimbar LED-skenbelysningssats?
Hur vet jag hur många skenor och kopplingar jag behöver?
Hur vet jag hur många skenor och kopplingar jag behöver?
Vilka former kan jag skapa med Perifo belysningsskena?
Vilka former kan jag skapa med Perifo belysningsskena?
Behöver jag Hue Bridge för att använda Perifo belysningsskena?
Behöver jag Hue Bridge för att använda Perifo belysningsskena?
Hur ansluts Perifo belysningsskena till ström?
Hur ansluts Perifo belysningsskena till ström?
Var kan jag installera Perifo belysningsskena?
Var kan jag installera Perifo belysningsskena?
Var kan jag placera nätaggregatet för Perifo belysningsskena?
Var kan jag placera nätaggregatet för Perifo belysningsskena?
Kan jag använda andra Philips Hue-lampor med Perifo belysningsskena?
Kan jag använda andra Philips Hue-lampor med Perifo belysningsskena?
Kan jag montera nätaggregatet för tak på väggen eller nätaggregatet för vägg i taket?
Kan jag montera nätaggregatet för tak på väggen eller nätaggregatet för vägg i taket?
Kan jag skapa en Perifo-installation som har flera nätaggregatenheter så att jag kan driva mer än lampor med mer än 100 W i totalt wattal?
Kan jag skapa en Perifo-installation som har flera nätaggregatenheter så att jag kan driva mer än lampor med mer än 100 W i totalt wattal?
Kan jag göra ett Perifo paket för belysningsskena till en ännu större installation genom att lägga till fler lampor eller skenor?
Kan jag göra ett Perifo paket för belysningsskena till en ännu större installation genom att lägga till fler lampor eller skenor?
Kan jag göra en tak till vägg-installation med Perifo belysningsskena?
Kan jag göra en tak till vägg-installation med Perifo belysningsskena?
Tar kontakterna upp plats på skenan?
Tar kontakterna upp plats på skenan?
Var ska jag placera nätaggregatet i en T-formad skenbelysningsinstallation?
Var ska jag placera nätaggregatet i en T-formad skenbelysningsinstallation?
Behöver den flexibla kontakten installeras, eller kan jag klicka fast den i skenorna?
Behöver den flexibla kontakten installeras, eller kan jag klicka fast den i skenorna?
Utforska Philips Hue skenbelysning
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