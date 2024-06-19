Anpassade spårbelysningssatser

Du kan skapa vilken form du vill, men här är de vanligaste konfigurationerna. Hitta en form som fungerar i ditt rum, se vilka komponenter du behöver och skapa sedan ditt eget skräddarsydda skenbelysningssystem.

Vill du ha mer? Använd en rak kontakt i valfri konfiguration för att ansluta ytterligare skenor.