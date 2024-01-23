Perifo rak bassats för tak (1 lysrör stort)

I det här paketet

1 x Hue Perifo tak 100 W 1-punkts nätaggregat Denna strömkälla ansluter den ena Perifo-skenans ände och ledningar till ditt hems elnät. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo tak 100 W 1-punkts nätaggregat

2 x Hue Perifo skena 1 m Denna 1 meter långa skena i vitt gör så att du kan lägga ut din spårbelysning som du vill. Klicka i Perifo-lamporna direkt i skenan. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo skena 1 m

1 x Hue Perifo rak kontakt Anslut två Perifo-skenor med denna raka kontakt i vitt. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo rak kontakt