Perifo rak bassats för tak (2 spottar)

I det här paketet

1 x Hue Perifo tak 100 W 2-punkts nätaggregat Denna strömkälla ansluter två Perifo-skenor och ledningar till ditt hems elnät. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo tak 100 W 2-punkts nätaggregat

2 x Hue Perifo skena 0,5 m Denna 0,5 meter långa skena i svart gör så att du kan lägga ut din spårbelysning som du vill. Klicka i Perifo-lamporna direkt i skenan. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo skena 0,5 m