Support
Närbild på framsidan av Perifo rak bassats för tak (2 spottar)

Bara hos Philips-hue.com

Perifo rak bassats för tak (2 spottar)

Den här satsen med belysningsskenor för tak i svart omfattar två cylinderspotlights, en 1-metersskena och en strömkällan som sitter i änden på en skena.

4756,00 kr

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • 2 spottar, 490 lm @2700K vardera
  • Tar upp 10,6 watt från strömkällan
  • 121.5 cm
  • Designad för tak
  • Omfattar allt du behöver
Visa alla produktspecifikationer

Lägg till i ditt paket

Bara hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrör kompakt

Hue White and color ambiance

Perifo gradient lysrör kompakt
12 W
71,4 cm på skenan
Upp till 1060 lumen
Roterar 350 grader

2319,00 kr

Perifo rak kontakt

Hue

Perifo rak kontakt
Ansluter två skenor
Skapa rak sektion
Skapa rak sektion

239,00 kr

Perifo skena 0,5 m

Hue

Perifo skena 0,5 m
0,5 meter
Passar upp till två spottar/pendellampor
Passar inte lysrör eller ljusskena

579,00 kr

Perifo cylinderspotlight

Hue White and color ambiance

Perifo cylinderspotlight
5,3 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Roterar 350 grader

1389,00 kr

Perifo cylinderpendellampa

Hue White and color ambiance

Perifo cylinderpendellampa
5,2 W
17,7 cm på skenan
Upp till 510 lumen
Höj och sänk sladden

1729,00 kr

Bara hos Philips-hue.com
Perifo linjär ljusskena

Hue White and color ambiance

Perifo linjär ljusskena
29 W
95 cm på skenan
Upp till 2 050 lumen
Perfekt för större utrymmen

2319,00 kr

Bara hos Philips-hue.com
Perifo gradient lysrör large

Hue White and color ambiance

Perifo gradient lysrör large
29,5 W
146,4 cm på skenan
Upp till 2600 lumen
Roterar 350 grader

3459,00 kr

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Perifo tak 100 W 1-punkts nätaggregat

1 x Hue Perifo tak 100 W 1-punkts nätaggregat

Denna strömkälla ansluter den ena Perifo-skenans ände och ledningar till ditt hems elnät. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning.

Perifo tak 100 W 1-punkts nätaggregat
Närbild på framsidan av Hue Perifo skena 1 m

1 x Hue Perifo skena 1 m

Denna 1 meter långa skena i svart gör så att du kan lägga ut din spårbelysning som du vill. Klicka i Perifo-lamporna direkt i skenan. Endast för Perifo spårbelysning.

Perifo skena 1 m
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Perifo cylinderspotlight

2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderspotlight

Dessa kraftfulla cylinderspottar i svart klickas i direkt i Perifo-skenorna. Luta och rotera för att rikta det färgglada ljuset var du vill. Endast för Perifo-spotskenor.

Perifo cylinderspotlight

Mer information om Perifo

Vad är en smart belysningsskena?

Läs om hur Perifo belysningsskenor fungerar och hur de olika komponenterna passar ihop.

Läs om belysningsskenor

Skapa ett anpassat paket för belysningsskenor

Få steg-för-steg-anvisningar om hur du väljer de olika komponenterna separat för att skapa ditt eget anpassade system för belysningsskenor.

Läs guiden

Frågor och svar

Behöver jag Hue Bridge för att använda Perifo belysningsskena?

Kan jag styra Perifo belysningsskena med Bluetooth?

Hur beräknar jag maximalt antal lampor som jag kan lägga till i min Perifo belysningsskena?

Kan jag justera längden på väggnätaggregatets kabel?

Kan jag justera längden på väggnätaggregatets kabel?

Vad ingår i ett kit med Perifo belysningsskena?

Kan jag göra ett Perifo paket för belysningsskena till en ännu större installation genom att lägga till fler lampor eller skenor?

Vilka lampor fungerar med Perifo belysningsskena?

Kan jag själv installera Perifo belysningsskena?

Hur ansluts Perifo belysningsskena till ström?

Kan jag byta ut ljuskällorna i mina Perifo-lampor själv?

Kan jag utöka ett Perifo paket för belysningsskena med ytterligare lampor?

Är ett Perifo kit för belysningsskena förmonterad?

Vilka monteringsmaterial medföljer Perifo kit för belysningsskena?

Hur flyttas Perifo-lampor på skenan?

Vad finns i förpackningen när jag beställer Perifo belysningsskena?

Vilken typ av montering har Perifo belysningsskenor?

Vad är en förlängningskabel och eldosa med kåpa för Perifo belysningsskena?

Vad är skillnaden mellan externa och interna hörnkopplingar?

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay