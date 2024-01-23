Läs om hur Perifo belysningsskenor fungerar och hur de olika komponenterna passar ihop.
Perifo rak bassats för vägg (1 lysrör stort)
Den här satsen med belysningsskenor för vägg i svart omfattar ett stort gradient-lysrör, två 1-metersskenor, en strömkällan med en kontakt för ett vägguttag och kontaktdon för att skapa en rak linje.
6495,00 kr
Produktfördelar
- 1 lysrör stort, 1840 lm @2700K
- Tar upp 29,5 watt från strömkällan
- 200.4 cm
- Designad för väggar
- Omfattar allt du behöver
I det här paketet
1 x Hue Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt
Denna strömkälla ansluts till Perifo-skenans ände och ansluts till ett vägguttag. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning.Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt
2 x Hue Perifo skena 1 m
Denna 1 meter långa skena i svart gör så att du kan lägga ut din spårbelysning som du vill. Klicka i Perifo-lamporna direkt i skenan. Endast för Perifo spårbelysning.Perifo skena 1 m
1 x Hue Perifo rak kontakt
Anslut två Perifo-skenor med denna raka kontakt i svart. Endast för Perifo spårbelysning.Perifo rak kontakt
1 x Hue White and color ambiance Perifo gradient lysrör large
Med ett stort gradient-lysrör i svart kan du ge en större del av rummet en blandning av olika färger. Vrid lysröret för att vinkla det kraftfulla ljusflödet perfekt. Endast för Perifo-spårbelysning.Perifo gradient lysrör large
Mer information om Perifo
Vad är en smart belysningsskena?
Skapa ett anpassat paket för belysningsskenor
Få steg-för-steg-anvisningar om hur du väljer de olika komponenterna separat för att skapa ditt eget anpassade system för belysningsskenor.
Specifikationer
Produktinformation
Frågor och svar
Behöver jag Hue Bridge för att använda Perifo belysningsskena?
Kan jag styra Perifo belysningsskena med Bluetooth?
Hur beräknar jag maximalt antal lampor som jag kan lägga till i min Perifo belysningsskena?
Kan jag justera längden på väggnätaggregatets kabel?
Vad ingår i ett kit med Perifo belysningsskena?
Kan jag göra ett Perifo paket för belysningsskena till en ännu större installation genom att lägga till fler lampor eller skenor?
Vilka lampor fungerar med Perifo belysningsskena?
Kan jag själv installera Perifo belysningsskena?
Hur ansluts Perifo belysningsskena till ström?
Kan jag byta ut ljuskällorna i mina Perifo-lampor själv?
Kan jag utöka ett Perifo paket för belysningsskena med ytterligare lampor?
Är ett Perifo kit för belysningsskena förmonterad?
Vilka monteringsmaterial medföljer Perifo kit för belysningsskena?
Hur flyttas Perifo-lampor på skenan?
Vad finns i förpackningen när jag beställer Perifo belysningsskena?
Vilken typ av montering har Perifo belysningsskenor?
Vad är en förlängningskabel och eldosa med kåpa för Perifo belysningsskena?
Vad är skillnaden mellan externa och interna hörnkopplingar?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.