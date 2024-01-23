Perifo rak bassats för vägg (1 spot, 1 lysrör kompakt)

I det här paketet

1 x Hue Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt Denna strömkälla ansluts till Perifo-skenans ände och ansluts till ett vägguttag. Ge ström till lampor på upp till 100 W med en enda strömkälla – lägg bara till varje lampas effekt för att nå maxgränsen. Endast för Perifo spårbelysning. Perifo vägg 100 W 1-punkts nätaggregat med kontakt

1 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderspotlight Dessa kraftfulla cylinderspottar i svart klickas i direkt i Perifo-skenorna. Luta och rotera för att rikta det färgglada ljuset var du vill. Endast för Perifo-spotskenor. Perifo cylinderspotlight

1 x Hue White and color ambiance Perifo gradient lysrör kompakt Med ett kompakt gradient-lysrör i svart kan du ge ditt rum en blandning av olika färger. Vrid lysröret för att vinkla det kraftfulla ljusflödet perfekt. Endast för Perifo-spårbelysning. Perifo gradient lysrör kompakt