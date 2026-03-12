Runner med 4 spotlights vit + Dimmer switch + 4 st GU10 White-ljuskällor
Paketpriset är 2062,70 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2291,89 kr
Paketpriset är 2062,70 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2291,89 kr
Erbjudande
Artikeln är inte längre tillgänglig
Om Runner med 4 spotlights vit + Dimmer switch + 4 st GU10 White-ljuskällor
Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spotlights i vit. Ingår en Hue Dimmer switch och smarta Hue GU10 White-ljuskällor.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
- Dimmer switch medföljer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874589
Produktinformation
- Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 4 x
- 1
- Hue White GU10 – smart spotlight – (2-pack)
- 2
- Hue Dimmer switch
- 1