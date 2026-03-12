Runner med 4 spotlights vit + Dimmer switch + 4 st GU10 White-ljuskällor

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Om Runner med 4 spotlights vit + Dimmer switch + 4 st GU10 White-ljuskällor

Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spotlights i vit. Ingår en Hue Dimmer switch och smarta Hue GU10 White-ljuskällor.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
  • Dimmer switch medföljer
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