Närbild på framsidan av Paket: Discover strålkastar + Secure batterikamera

Paket: Discover strålkastar + Secure batterikamera

Håll dig uppdaterad om vad som händer i ditt utomhusområde med strålkastaren Discover och en Secure batterikamera. Kameran slår på ditt ljus när den känner av rörelse, skickar en varning till din mobila enhet och aktiverar ett ljus- eller ljudlarm från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.

4398,00 kr

Produktfördelar

  • Omedelbar trådlös dimring
  • Bridge ingår Vitt och färgat ljus
  • Secure-kamera med 1080p HD-video
  • Styrning med Philips Hue-appen
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Discover utomhusstrålkastare

1 x Hue White and color ambiance Discover utomhusstrålkastare

Nu kan du även använda Hue utomhus. Strålkastaren Discover kan anslutas till din befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner som välkomnar dig hem. Med miljoner färgalternativ kan du också skapa stämning. Hue Bridge ingår inte.

Discover utomhusstrålkastare
Närbild på framsidan av Hue Secure batterikamera

1 x Hue Secure batterikamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.

Secure batterikamera

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

2

Tekniska specifikationer

1x Hue White and color ambiance Discover utomhusstrålkastare
1x Hue Secure batterikamera

