Nu kan du även använda Hue utomhus. Strålkastaren Discover kan anslutas till din befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner som välkomnar dig hem. Med miljoner färgalternativ kan du också skapa stämning. Hue Bridge ingår inte.

1 x Hue Secure batterikamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.