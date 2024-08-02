*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: Discover strålkastar + Secure batterikamera
Håll dig uppdaterad om vad som händer i ditt utomhusområde med strålkastaren Discover och en Secure batterikamera. Kameran slår på ditt ljus när den känner av rörelse, skickar en varning till din mobila enhet och aktiverar ett ljus- eller ljudlarm från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.
- Omedelbar trådlös dimring
- Bridge ingår Vitt och färgat ljus
- Secure-kamera med 1080p HD-video
- Styrning med Philips Hue-appen
1 x Hue White and color ambiance Discover utomhusstrålkastare
Nu kan du även använda Hue utomhus. Strålkastaren Discover kan anslutas till din befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner som välkomnar dig hem. Med miljoner färgalternativ kan du också skapa stämning. Hue Bridge ingår inte.Discover utomhusstrålkastare
1 x Hue Secure batterikamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure batterikamera
