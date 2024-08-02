I det här paketet

1 x Hue Secure kontaktsensor Få sinnesro både hemma och borta med Secure kontaktsensor! Placera den på dörrar, fönster, skåp, kassaskåp och mer med den medföljande självhäftande baksidan – och få en avisering, eller till och med slå på lamporna, när sensorn aktiveras. Secure kontaktsensor

1 x Hue Motion sensor Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem. Motion sensor