Paket: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge
Håll ett öga på vad som händer hemma med tre kontaktsensorer, en rörelsessensor och en Bridge. Ställ in dina sensorer för att skicka omedelbara varningar till din mobila enhet – och vidta åtgärder från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.
2436,00 kr
Produktfördelar
- Bridge ingår
- Tre Secure kontaktsensorer
- En inomhussensor
- Styrning med Philips Hue-appen
I det här paketet
1 x Hue Secure kontaktsensor
Få sinnesro både hemma och borta med Secure kontaktsensor! Placera den på dörrar, fönster, skåp, kassaskåp och mer med den medföljande självhäftande baksidan – och få en avisering, eller till och med slå på lamporna, när sensorn aktiveras.Secure kontaktsensor
1 x Hue Motion sensor
Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem.Motion sensor
1 x Hue Bridge
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.Bridge
