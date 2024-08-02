Support
Närbild på framsidan av Paket: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge

Paket: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge

Håll ett öga på vad som händer hemma med tre kontaktsensorer, en rörelsessensor och en Bridge. Ställ in dina sensorer för att skicka omedelbara varningar till din mobila enhet – och vidta åtgärder från Säkerhetscentret i Philips Hue-appen.

Produktfördelar

  • Bridge ingår
  • Tre Secure kontaktsensorer
  • En inomhussensor
  • Styrning med Philips Hue-appen
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Secure kontaktsensor

1 x Hue Secure kontaktsensor

Få sinnesro både hemma och borta med Secure kontaktsensor! Placera den på dörrar, fönster, skåp, kassaskåp och mer med den medföljande självhäftande baksidan – och få en avisering, eller till och med slå på lamporna, när sensorn aktiveras.

Närbild på framsidan av Hue Motion sensor

1 x Hue Motion sensor

Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem. 

Närbild på framsidan av Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

4

Tekniska specifikationer

1x Hue Secure kontaktsensor
1x Hue Secure kontaktsensor
1x Hue Motion sensor
1x Hue Bridge

