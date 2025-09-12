Support
Närbild på framsidan av Tillbehör Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m

Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m

Förlängningskabeln kan användas som förlängning mellan strömförsörjningsenheten och din första ljuspunkt eller för att förlänga avståndet mellan ljuspunkterna. Den totala maxlängden per strömförsörjningsenhet är 35 meter.

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Tillbehör
  • Förlängningssladd
  • Längd 5 m
  • Svart
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual
Enkel att installera och utöka

Enkel att installera och utöka

Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Trädgård

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay