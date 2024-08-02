*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: Secure trådbunden kamera + Färg E27 ljuskälla + Bridge
Håll ett öga på ditt hem från var som helst med en trådbunden Secure-kamera, en färgkompatibel E27-ljuskälla och en Philips Hue Bridge som låser upp alla belysningsfunktioner. Få en 1080p HD livestream, slå på lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse detekteras, eller till och med utlösa ett ljudlarm med ett tryck i Hue-appen.
3177,00 kr
Produktfördelar
- Omedelbar trådlös dimring
- Bridge ingår Vitt och färgat ljus
- Secure-kamera med 1080p HD video
- Styrning med Philips Hue-appen
I det här paketet
1 x Hue Secure trådbunden kamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure trådbunden kamera
1 x Hue Bridge
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.Bridge
1 x Hue White and color ambiance A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
Den här smarta E27 LED-ljuskällan med miljontals nyanser av vitt och färgat ljus låter dig skapa rätt stämning för varje tillfälle. Ljuskällan passar de flesta armaturer och möjliggör smart belysning i alla delar av ditt hem.A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
3
Tekniska specifikationer
