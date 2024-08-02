Support
Närbild på framsidan av Paket: 3 x Secure batterikamera

Paket: 3 x Secure batterikamera

Håll ett öga på ditt hem med tre Secure batterikameror. De har 1080p HD livestream, nattsyn och funkar både inomhus och utomhus. Få varningar på din mobila enhet så fort rörelse detekteras.

6237,00 kr

Produktfördelar

  • End-to-end kryptering
  • 1080P HD-video
  • Batteridriven
  • Väggmontering ingår
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Secure batterikamera

3 x Hue Secure batterikamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.

Secure batterikamera

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

3

Tekniska specifikationer

3x Hue Secure batterikamera

