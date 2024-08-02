*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: 3 x Secure batterikamera
Håll ett öga på ditt hem med tre Secure batterikameror. De har 1080p HD livestream, nattsyn och funkar både inomhus och utomhus. Få varningar på din mobila enhet så fort rörelse detekteras.
6237,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- End-to-end kryptering
- 1080P HD-video
- Batteridriven
- Väggmontering ingår
I det här paketet
3 x Hue Secure batterikamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådlösa hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure batterikamera
