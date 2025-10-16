Ta del av våra Black Friday-erbjudanden före alla andra ...
- Fri frakt över 500 SEK
- 30 dagars returrätt
- 2 års garanti
Anmäl dig för att shoppa före andra på Black Friday
Lämna din mejl, så meddelar vi dig när din förtur till rean börjar!
Smarta erbjudanden för ett smartare hem
Förvandla ditt hem med smart ljus denna Black Friday!
Oavsett om du skapar rätt stämning för filmkvällen, lyser upp arbetsplatsen eller vill ha mysig belysning i sovrummet, har vi valt de bästa produkterna – till oslagbara priser.
Anmäl dig för att få förtur och säkra dina favoriter innan de tar slut. Våra Black Friday-reaprodukter säljer snabbt!
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.