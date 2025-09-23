Kampanj - upp till 25% rabatt på belysning och hemsäkerhet
Upp till 25% rabatt!
Köp 2 eller fler och få 15% rabatt, eller lägg till Bridge som en av produkterna och få 25% rabatt.
25% rabatt med Bridge
Lägg till en Hue Bridge och få 25% rabatt på hela ordern.
Få tillgång till alla Hue-funktioner!
Hue
Bridge
699,00 kr
Förvandla varje rum med Hue!
Köp från vår belysnings- och hemsäkerhetskampanj
Mer än bara ett rum
Gör ditt hus till ett hem och skapa det mysigaste vardagsrummet du kan tänka dig med ett urval av eleganta lampor. Eller få filmkvällen att kännas magisk med uppslukande belysning som ser ut att explodera från skärmen.
Sov som aldrig förr
Dimra din belysning så att du kan koppla av innan du somnar. Vakna sedan utvilad med belysning som tänds automatiskt på morgonen. Använd livfulla färger och anpassningsbara ljusscener för att skapa vilken stämning som helst, när som helst.
Ditt drömkök
Lys upp varje del av ditt kök med flexibla LED-lister som du styr med rösten – perfekt när du skalar, hackar eller tar ut något från ugnen!
Allt om belysnings- och hemsäkerhetsrean
När är rea på rumsbelysning?
Vilka produkter ingår i rean?
Hur kan jag hålla mig uppdaterad om Philips Hue-erbjudanden och kampanjer?
Villkor
Denna kampanj gäller till och med 23:59 den 12 oktober 2025.
• Lägg till två (2) eller fler produkter i varukorgen för att få 15% rabatt på det totala beloppet för de berättigade produkterna. Om Hue Bridge ingår i kampanjen får du istället 25% rabatt på det totala beloppet för de berättigade produkterna.
• Rabatten dras automatiskt av i kassan på kampanjprodukter.
• Denna kampanj gäller i mån av tillgång i lager och alla köp omfattas vidare av Philips Hues försäljningsvillkor.
• Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet. · Denna kampanj kan inte kombineras med andra erbjudanden på www.philips-hue.com.
• Signify Sweden förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.