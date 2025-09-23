Support
Ett collage av bilder som visar olika rum och belysningsprodukter.

25% på LED-belysning för alla rum

Kampanj - upp till 25% rabatt på belysning och hemsäkerhet

  • Fri frakt över 500kr
  • 30 dagars gratis retur
  • Köp nu, betala senare med Klarna

Upp till 25% rabatt!

Köp 2 eller fler och få 15% rabatt, eller lägg till Bridge som en av produkterna och få 25% rabatt.

25% rabatt med Bridge

Lägg till en Hue Bridge och få 25% rabatt på hela ordern. 

Få tillgång till alla Hue-funktioner!

Kampanj
Bridge

Hue

Bridge
Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering

699,00 kr

Förvandla varje rum med Hue!

Köp från vår belysnings- och hemsäkerhetskampanj

Ett vardagsrum med flera Philips Hue-lampor som ger varm och mysig belysning.

Mer än bara ett rum

Gör ditt hus till ett hem och skapa det mysigaste vardagsrummet du kan tänka dig med ett urval av eleganta lampor. Eller få filmkvällen att kännas magisk med uppslukande belysning som ser ut att explodera från skärmen.

Köp vardagsrumsbelysning
Ett sovrum med Hue bords- och golvlampor på vardera sidan om sängen.

Sov som aldrig förr

Dimra din belysning så att du kan koppla av innan du somnar. Vakna sedan utvilad med belysning som tänds automatiskt på morgonen. Använd livfulla färger och anpassningsbara ljusscener för att skapa vilken stämning som helst, när som helst.

Köp sovrumsbelysning
Ett kök där bänkskivorna är upplysta av ett klart, vitt ljus.

Ditt drömkök

Lys upp varje del av ditt kök med flexibla LED-lister som du styr med rösten – perfekt när du skalar, hackar eller tar ut något från ugnen!

Köp köksbelysning

Allt om belysnings- och hemsäkerhetsrean

När är rea på rumsbelysning?

Vilka produkter ingår i rean?

Hur kan jag hålla mig uppdaterad om Philips Hue-erbjudanden och kampanjer?

Villkor

Denna kampanj gäller till och med 23:59 den 12 oktober 2025.

• Lägg till två (2) eller fler produkter i varukorgen för att få 15% rabatt  på det totala beloppet för de berättigade produkterna. Om Hue Bridge ingår i kampanjen får du istället 25% rabatt på det totala beloppet för de berättigade produkterna.

•  Rabatten dras automatiskt av i kassan på kampanjprodukter.

• Denna kampanj gäller i mån av tillgång i lager och alla köp omfattas vidare av Philips Hues försäljningsvillkor.

• Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet. · Denna kampanj kan inte kombineras med andra erbjudanden på www.philips-hue.com.

• Signify Sweden förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.

Läs om returprocessen

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay