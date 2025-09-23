Denna kampanj gäller till och med 23:59 den 12 oktober 2025.

• Lägg till två (2) eller fler produkter i varukorgen för att få 15% rabatt på det totala beloppet för de berättigade produkterna. Om Hue Bridge ingår i kampanjen får du istället 25% rabatt på det totala beloppet för de berättigade produkterna.

• Rabatten dras automatiskt av i kassan på kampanjprodukter.

• Denna kampanj gäller i mån av tillgång i lager och alla köp omfattas vidare av Philips Hues försäljningsvillkor.

• Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet. · Denna kampanj kan inte kombineras med andra erbjudanden på www.philips-hue.com.

• Signify Sweden förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.

