Ett spännande samarbete med
Ett partnerskap som sammanför det bästa av smart belysning med det bästa F1-teamet.
Skapad av ljus, drivs av prestanda.
Signify, Hues moderbolag, är stolt över att samarbeta med Mercedes-AMG Petronas F1-team. Våra belysningsinnovationer är viktiga för att nå målet att bli ett av världens mest hållbara sportteam.
Dessa framsteg förbättrar våra förares och teammedlemmars välmående och prestanda, och levererar samtidigt enastående upplevelser för fansen – oavsett om de befinner sig på eventet eller njuter av det hemifrån. Vi är förenade av en gemensam passion för teknik och innovation vilket är tydligt inte bara i våra belysningsprodukter, utan även hur de förhöjer den övergripande upplevelsen.
Hitta ljusstyrka i varje sekund
I varje kurva, i varje ögonblick. Detta är vårt åtagande. Oavsett vilken Philips Hue-produkt det handlar om, presterar alla med högsta kvalitet och anpassar sig till dina behov.
Vi finns här för att hjälpa dig att skapa det smarta hem som du alltd har drömt om – vi hjälper till med allt från stämning till säkerhet och underhållning. Inte bara för nuet utan också för framtiden.
Ett synkat team
Våra team samarbetar kring varje detalj för att ge prestanda till ditt vardagsrum med en av våra flaggskeppsprodukter: HDMI sync box 8K. Den här enheten förvandlar ett race till en upplevelse som får dig att känna att du är på plats.
När du upplever F1 synkroniserat med ditt hem kommer ditt sätt att njuta av underhållning att förändras för alltid.
Känn kraften av att ha kontroll
Frågor och svar
