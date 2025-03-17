Signify, Hues moderbolag, är stolt över att samarbeta med Mercedes-AMG Petronas F1-team. Våra belysningsinnovationer är viktiga för att nå målet att bli ett av världens mest hållbara sportteam.

Dessa framsteg förbättrar våra förares och teammedlemmars välmående och prestanda, och levererar samtidigt enastående upplevelser för fansen – oavsett om de befinner sig på eventet eller njuter av det hemifrån. Vi är förenade av en gemensam passion för teknik och innovation vilket är tydligt inte bara i våra belysningsprodukter, utan även hur de förhöjer den övergripande upplevelsen.