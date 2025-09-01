Bridge och Bridge Pro är smarta ljushubbar som styr Philips Hue smarta ljussystem. Jämför deras funktioner för att välja den som passar dina behov, oavsett om du börjar från grunden eller utökar din installation.
Bridge och Bridge Pro: vad är skillnaden?
Se det som hjärtat i hemmets smarta belysningssystem. En Hue Bridge är en smart ljuskälla som ansluts till ditt hems nätverk av smarta lampor och tillbehör med hjälp av ett Zigbee mesh-nätverk. Detta gör att du kan styra dina smarta Hue-lampor med Hue-appen hemma eller var som helst i världen där du har en internetanslutning.
Det finns två generationer av Hue Bridge: en Hue Bridge och en Bridge Pro. Både Hue Bridge och Bridge Pro låser upp omfattande svit med smarta belysningsfunktioner som gör systemet med smarta lampor praktiskt, roligt och spännande att använda. I dessa ingår coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med hemmets underhållningssystem, Hue Secure för hemsäkerhet som integrerar lampor, kameror, sensorer, röstkontroll med hjälp av smarta assistenter, samt en hel del snillrik automatisering.
Bridge Pro, med sitt blixtsnabba Hue Chip Pro och utökad kapacitet, är vår mest avancerade smart light hub som frigör ännu fler funktioner och är avsedd för större installationer av smart belysning.
Läs vidare för att ta reda på mer om skillnaden mellan Hue Bridge och Bridge Pro.
Hue Bridge och storleken på din installation av smarta lampor
En av de största skillnader mellan en Hue Bridge och en Bridge Pro smart light hub är antalet smarta lampor och tillbehör som vardera har stöd för. Om du precis har börjat med smart Hue-belysning och planerar en medelstor installation kan Hue Bridge vara det rätta alternativet.
En Hue Bridge har stöd för upp till 50 smarta lampor och 12 tillbehör runtom i ditt hem, både inom- och utomhus. Tänk på antalet rum och utrymmen i ditt hem och hur många lampor var och en kommer att behöva. Kom ihåg att tänka långsiktigt angående din installation av smart belysning, eftersom du sannolikt kommer vilja lägga till lampor och tillbehör vartefter i framtiden (och vi lanserar ständigt nya, spännande produkter).
Bridge Pro stöder fler än 150 lampor och fler än 50 tillbehör och är perfekt för större hem, särskilt de med utomhusutrymmen som bakgård, uteplats, veranda och uppfart.
Hue BridgeKöp Hue Bridge
Bridge ProKöpa Bridge Pro
Storlek på installation av smarta lampor
Max antal lampor per Hue Bridge
Max antal kontroller per Hue Bridge
Lagringskapacitet och hastighet för ljusscener
MotionAware™ använder lampor som rörelsesensorer
Enkel installation
Internetanslutning
Placering
Zigbee säkerhetssystemskydd
Hue Bridge och rörelsedetektering
Både Hue Bridge och Bridge Pro har stöd för en rad olika rörelsesensorer och kontaktsensorer som kan aktivera lampor runtom i ditt hem när de detekterar rörelse.
Bridge Pro använder dock unik MotionAware™-teknik som omvandlar dina smarta lampor till rörelsesensorer inomhus genom sitt superkraftiga Hue Chip, som möjliggör komplexa algoritmer och avancerade AI-funktioner.
Med Bridge Pro kan du skapa ett rörelseområde mellan 3 eller 4 Hue-lampor och effektivt omvandla det området till en sensor. När området detekterar någons närvaro aktiveras de lampor runtom i ditt hem som du tilldelar rörelseområdet. Du kan definiera och kalibrera känsligheten i området som detekterar rörelse, och vilka lampor som ska aktiveras. Med MotionAware™ behövs inga ytterligare rörelsesensorer om Bridge Pro används för din installation av smarta lampor inomhus.
Med MotionAware™ svarar dina lampor intuitivt på dina rörelser när du förflyttar dig i ditt hem. Oavsett om du går in i ett rum eller går genom en hall så svarar lamporna dynamiskt, för din ökade komfort och ännu mer intuitiv och praktisk smart belysning.
Hue Bridge och Hue Sync
Få en bättre underhållningsupplevelse med Hue Bridge och Bridge Pro. Båda av dessa Bridges ger dig möjlighet att synkronisera dina smarta lampor med filmer, gaming och musik, för en uppslukande atmosfär i ditt hem. Se hur dina lampor blinkar, dansar, dimmas, ljusas upp och ändrar färg i perfekt synkronisering med all action på din TV-skärm. Både när du tittar på ditt favoritprogram på tv, kollar på film eller spelar tv-spel så tillför Hue Bridge spänning på en ny nivå i ditt tittande eller spelande.
Dessutom kan du med båda dessa Bridges synka din musik med smarta lampor, och ge alla låtar en ny dynamik. Förvandla ditt vardagsrum till en fridfull ljusshow medan du lyssnar på klassisk musik, eller sätt stämningen för en fest med en pulserande dansgolvsvibb. Med Hue Bridge och Bridge Pro kan du enkelt anpassa din belysning till dina underhållningsönskemål, och skapa en verkligt fängslande miljö i ditt hem.
Hue Bridge och röst- och fjärrstyrning
Hue Bridge och Bridge Pro ger dig tillgång till ditt smart hem-system var du än är från Hue-appen. Styr dina lampor, få säkerhetsmeddelanden – eller konfigurera bara ditt system så det körs efter schema med automatiseringar. Styr smarta lampor med rösten med hjälp av en rad smarta assistenter. Ge enkla kommandon för att tända eller släcka lampor, dimma eller ljusa upp dem och ändra deras färg.
Hue Bridge
Har du bestämt dig för Hue Bridge? Gå till produktsidan och lägg den i din varukorg.
Bridge Pro
Om Bridge Pro är rätt val för din uppsättning, gå till produktsidan och lägg den i din varukorg.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.