En av de största skillnader mellan en Hue Bridge och en Bridge Pro smart light hub är antalet smarta lampor och tillbehör som vardera har stöd för. Om du precis har börjat med smart Hue-belysning och planerar en medelstor installation kan Hue Bridge vara det rätta alternativet.

En Hue Bridge har stöd för upp till 50 smarta lampor och 12 tillbehör runtom i ditt hem, både inom- och utomhus. Tänk på antalet rum och utrymmen i ditt hem och hur många lampor var och en kommer att behöva. Kom ihåg att tänka långsiktigt angående din installation av smart belysning, eftersom du sannolikt kommer vilja lägga till lampor och tillbehör vartefter i framtiden (och vi lanserar ständigt nya, spännande produkter).

Bridge Pro stöder fler än 150 lampor och fler än 50 tillbehör och är perfekt för större hem, särskilt de med utomhusutrymmen som bakgård, uteplats, veranda och uppfart.