Så här uppgraderar du till Hue Bridge Pro

Uppgraderar du till Hue Bridge Pro? Den här guiden guidar dig genom allt du behöver veta om att migrera från din nuvarande Hue Bridge till den nya Hue Bridge Pro.

Anslut din nya Hue Bridge Pro

Är du redo att komma igång med din nya Hue Bridge Pro? Följ bara stegen i länken för att slutföra anslutningen och frigöra dess fulla potential.

Komma igång med migrering

När du väl ansluter din Hue Bridge Pro via Hue appen kommer du att uppmanas att migrera innehåll från din befintliga Bridge. Du kan välja att migrera omedelbart eller skjuta upp den om du inte har tid, eller om ditt system ännu inte är förberett för migrering på grund av att vissa villkor inte uppfylls. De flesta av dina enheter och konfigurationer överförs automatiskt, men vissa undantag gäller.

Migrera flera Hue Bridge enheter

Du kommer snart att kunna migrera innehållet i flera Hue Bridge enheter till din Hue Bridge Pro. För närvarande stödjer systemet endast automatisk migrering av en Hue Bridge. Beroende på situationen kan du välja att behålla dina extra Bridge enheter som de var (de kommer inte att påverkas) tills detta blir tillgängligt, eller så kan du välja att flytta innehållet och enheterna manuellt till din Hue Bridge Pro. Din Hue Bridge Pro kommer att fortsätta fungera oavsett och du kan fortfarande njuta av dess nya funktioner som MotionAware™.

Vad som kommer att migreras automatiskt

Enheter

Hue lampor, kontakter, strömbrytare, sensorer, kameror, dörrklockor och Chimes (måste vara påslagna, inom räckhåll och uppdaterad till den senaste programvaruversionen).

Friends of Hue enheter: Inställningarna migreras men du kommer att behöva lägga till dem igen manuellt (dvs. lampor, strömbrytare, kontakter osv. som inte är tillverkade av Philips Hue)

SmartLink-enheter: Stöds inte på Hue Bridge Pro.

Konfigurationer

Enhetsnamn och inställningar

Rum och zoner

Scener

Automatiseringar

Tillbehörsbeteenden

Inställningar för underhållning

Säkerhetsinställningar

Appspecifika inställningar (t.ex. widgetar, fotobaserade scener, sorteringsordning)

Konfigurationer av appar från tredje part: appar från tredje part behöver länkas om till din Hue Bridge (kontakta supporten för tredjepartsappen om du stöter på problem).

Integrationer och kompatibilitet

Spotify: Kommer att migrera automatiskt.

Apple HomeKit: Kan bara återanslutas via Matter i Hue Bridge Pro

Synkronisera appar för TV/PC: Konfigurationen migreras automatiskt.

Vad du behöver veta innan migrering:

Ett konto och hem: Båda dina Hue Bridge måste vara länkade till samma konto och samma hem och ha den senaste programvaruversionen.

Appanvändning: Håll Hue appen öppen och telefonen upplåst under migreringen, särskilt under de första 1–2 minuterna. Migreringsprocessen förväntas ta upp till 30 minuter, beroende på storleken på din Hue installation.

Lampor: tänds för att bekräfta att migreringen är slutförd.

Enhetskontroll: Begränsad funktionalitet och enheter kommer att vara oåtkomliga under migreringen.

Säkerhetssystem: Kommer att avaktiveras under migreringen. Återaktivera manuellt efteråt.

Undvik: Att använda andra Hue appar eller tredjepartsintegrationer under migreringen.

Sekretess

Genom att starta migreringen godkänner du överföringen av dina Hue Bridge data via Hue molnmigreringstjänsten i enlighet med vårt Personuppgiftsmeddelande. Hue molnmigreringstjänsten är en säkrad molntjänst som är belägen i Europa.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att migrera dina Hue Bridge-data till en ny Hue Bridge Pro. De typer av personuppgifter som behandlas omfattar: användningsdata, enhetsdata, konfigurationer, integrationer, ungefärlig platsdata (om användaren har aktiverat tjänster eller funktioner som använder dem).

För mer information om dina rättigheter gällande integritet eller hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, vänligen besök vår Integritetspolicy.





Felsökning av migrering

Störningar (t.ex. strömavbrott eller internetförlust): Appen vägleder dig genom återställningsstegen. Vid behov återställer du din Hue Bridge Pro till fabriksinställningar och återställer.

Saknade enheter: Återanslut dem manuellt efter migreringen (alla inställningar kommer också att migreras)

Inget migreringsalternativ: Säkerställ att båda dina Hue Bridge är i samma Hue hem.

Steg efter migrering

Gammal Hue Bridge: När migreringen är bekräftad återställer du den till fabriksinställningar.

Vanliga frågor och svar

Kan jag återställa migreringen?

Nej. Migreringen är enkelriktad från Bridge v2 till Hue Bridge Pro.

Kan jag migrera senare?

Ja. Använd Hue appen: Inställningar > Bridges.

Behöver jag vara hemma?

Rekommenderas för att hantera eventuella enhetsproblem.

Krävs internet?

Ja. Appen meddelar dig om eventuella anslutningsproblem.

Om du stöter på problem eller behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta vår kundsupport.