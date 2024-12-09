Information om Hue Labs

Efter 7 år av testning av nya funktioner har Hue Labs experiment nått vägens ände! Många formler har uppgraderats till inbyggda appfunktioner (med ännu fler funktioner), så börja använda dem istället.

Vad händer med Hue Labs?



Hue Labs var en testplattform som hjälpte oss att utveckla våra mest innovativa idéer. Många av de idéerna blev till formler, som sedan blev till några av våra mest omtyckta funktioner.



På grund av dess framgång har vi flyttat en stor del av våra betatester till appen – så nu finns det inte längre något behov av en separat Hue Labs-plattform. Det anges ”Beta” på funktioner som du kan prova!



Vad ska jag göra?



Du kommer att kunna komma åt Hue Labs fram till juni 2024. Därefter fortsätter automatiserade formler att köras som de är, men du kan inte redigera dem. Manuellt aktiverade formler kan ersättas med motsvarande scener i scengalleriet. Alla formler och deras motsvarande funktioner finns i tabellen nedan.

Frågor och svar

Vad är Hue Labs?

Hue Labs var en testplattform där alla med Philips Hue-system kunde prova prototyper av nya funktioner som kallas formler. Vi har samlat in så mycket feedback från Hue Labs-användare att de flesta formler nu finns tillgängliga i Philips Hue-appen – vissa med ännu rikare funktionalitet än tidigare!

Vad händer med Hue Labs?

Hue Labs var alltid tänkt som ett experiment. Det var en plats för oss att utveckla nya funktioner och där våra användare gav oss feedback på våra mest färdigutvecklade idéer. Många av dessa idéer var så populära att vi nu har byggt in dem direkt i appen.

Vi har flyttat mycket av vår beta-testning till själva appen tack vare framgången med Hue Labs. Nu kan du testa funktioner direkt i appen, så det finns inget behov av en separat Hue Labs-community längre!

Är Hue Labs fortfarande tillgängligt?

Hue Labs stängs under juni 2024. Fram till dess kommer du att kunna redigera alla installerade formler. Efter juni 2024 kommer automatiserade formler att fortsätta fungera som vanligt, men du kan inte redigera dem. Manuellt aktiverade formler kommer inte att vara tillgängliga, men du hittar motsvarande scener i scengalleriet.

Hur tar jag bort mina befintliga Hue Labs-formler?

Gå till fliken Automatiseringar och tryck på Hue Labs. När du är inne på Hue Labs-plattformen trycker du på Mina formler för att visa och ta bort dina installerade formler.

Var kan jag se vilka Hue Labs-formler som ingår i Philips Hue-appen?

I tabellen nedan kan du se vilka Hue Labs-formler som har motsvarande funktioner i Philips Hue-appen. Vissa formler fungerar inte exakt på samma sätt som de gjorde i Hue Labs – de kan till och med ha fler funktioner.

Kommer mina befintliga Hue Labs-formler att fortsätta fungera när Hue Labs stängs?

Vi rekommenderar att du går över till dessa inbyggda funktioner, eftersom de ofta fungerar bättre än formlerna. Vi lägger till några fler, som beskrivs i tabellen nedan. Om du inte ser en formel i listan kanske den inte har någon motsvarande funktion.

Varför ingår inte vissa Hue Labs-formler i Philips Hue-appen?

Hue Labs var en testplattform för användare att prova prototyper av nya funktioner. Vissa formler passade inte bra för appen. Du kanske kan hitta liknande funktioner i appar från tredje part som fungerar med Philips Hue.

Kommer fler Hue Labs-formler att ingå i Philips Hue-appen?

Det är planen! Många Hue Labs-formler har redan motsvarande funktioner i appen. Vi lägger till några fler, som beskrivs i tabellen nedan. Om du inte ser en formel i listan kanske den inte har någon motsvarande funktion.

Kommer stängningen av Hue Labs att påverka resten av mitt Philips Hue-system?

Ditt system kommer att fortsätta att fungera normalt! Även om du hade formler installerade kommer dina lampor, strömbrytare, sensorer, automatiseringar, underhållningsområden, tredjepartsintegrationer och alla andra delar i ditt system att förbli samma.

Kan jag fortfarande testa funktioner?

Ja – direkt i Philips Hue-appen! Du ser ”Beta” bredvid de funktioner som vi för närvarande testar.

Varför ser jag ingen motsvarande funktion för temperaturpanelen?

Vi förstår frustrationen och vi gjorde vårt bästa för att se till att alla populära funktioner byggdes in i appen. Vissa funktioner, som temperaturpanelen, passade inte för appen. Du kan fortfarande visa temperaturen i appar från tredje part som Apple Home och Google Home.

Referensguide för Hue Labs formel