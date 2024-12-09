MotionAware™: Förvandla dina Hue lampor till Motion Sensors

Vad är Hue MotionAware™?

MotionAwareTM är en innovativ funktion som är exklusivt tillgänglig med Hue Bridge Pro. Den förvandlar dina Philips Hue lampor till rörelsesensorer genom att skapa ett rörelseområde med 3 till 4 lampor i ett rum. Den här funktionen låter dig styra all belysning när en rörelse registreras eller så kan du använda den som en del av ett säkerhetssystem genom att den skickar aviseringar om en rörelse registreras, utlöser ljuslarm osv.

Hur fungerar Hue MotionAwareTM?

Philips Hue lampor kommunicerar med varandra via Zigbee. MotionAwareTM mäter fluktuationer i trådlösa Zigbee-signaler, vilka uppstår när något (som en person) passerar genom dem. Den här tekniken gör det möjligt för Philips Hue lampor att upptäcka rörelse utan behov av ytterligare sensorer, kameror eller fysisk installation.

Konfigurera Hue MotionAware™

För att konfigurera ett rörelseområde behöver du minst tre kompatibla lampor. Här är stegen:

Välj rum eller zon: Välj det rum eller den zon där du vill skapa ett rörelseområde. Appen inaktiverar rum som inte har några kompatibla lampor. Välj lamporna: Välj mellan de kompatibla lampor som finns inom räckhåll. De valda lamporna kommer att börja blinka för att säkerställa att rätt lampor har valts. Se till att följa kriterierna som visas i appen (anges även nedan) för bästa prestanda. Kalibrera området: Lämna området och se till att ingen, inklusive husdjur, är närvarande under skanningen och kalibreringen. Anpassa svaret: Bestäm vad som händer när rörelse detekteras. Du kan styra lampor, skicka varningar eller både och.

Viktiga överväganden vid installation



Samma hem, samma Bridge : Alla lampor måste vara anslutna till samma Hue Bridge.

: Alla lampor måste vara anslutna till samma Hue Bridge. Antal lampor : Använd tre eller fyra lampor för att skapa ett område.

: Använd tre eller fyra lampor för att skapa ett område. Plats : Välj lampor som täcker områden med mest aktivitet, såsom gångar och dörröppningar.

: Välj lampor som täcker områden med mest aktivitet, såsom gångar och dörröppningar. Avstånd : Lamporna ska vara 1 till 7 meter från varandra för optimal prestanda.

: Lamporna ska vara 1 till 7 meter från varandra för optimal prestanda. Höjd och form : Ljus i varierande höjder skapar ett 3D-utrymme (inte alla i raka linjer) som täcker området från golv till tak.

: Ljus i varierande höjder skapar ett 3D-utrymme (inte alla i raka linjer) som täcker området från golv till tak. Inga väggar : Väggar mellan lamporna kan påverka prestandan.

: Väggar mellan lamporna kan påverka prestandan. Endast inomhusbruk : Zigbee-signaler behöver reflekteras från omgivningen, vilket gör utomhusbruk mindre effektivt.

: Zigbee-signaler behöver reflekteras från omgivningen, vilket gör utomhusbruk mindre effektivt. Påslagen: Se till att dina lampor är anslutna till ström

Anpassa MotionAwareTM

Du kan helt anpassa beteendet hos MotionAwareTM, som fysiska Hue rörelsesensorer och kameror. Skapa upp till 10 tidsluckor per dag för att definiera vad lamporna gör när rörelse detekteras. Om du vill stoppa MotionAwareTM tillfälligt från att aktivera lampor kan du inaktivera det tillfälligt via rörelseområdets inställningsmeny.

Styr endast belysningen

Välj lampor i upp till 3 rum eller 1 zon för att styra och anpassa responsen när rörelse detekteras i rörelseområdet. Det behöver inte vara samma lampor/rum som du valde för att göra avkänningen i föregående steg. Om du vill anpassa det senare kan det göras i Hue appen genom att gå till Inställningar > Enheter > Rörelseområden.

Skicka endast aviseringar

Du kan konfigurera MotionAwareTM för att skicka aviseringar när rörelse detekteras utan att styra lamporna och se en tidslinje över upptäckta händelser. Denna installation är idealisk för säkerhetsändamål. För att få tillgång till den här funktionen behöver du en av våra Hue Secure prenumerationer om du redan äger en kamera. Alternativt kan du köpa Motion Aware-prenumerationen för 0,99 euro per månad eller 9,99 euro per år. Båda alternativen inkluderar en 30-dagars gratis provperiod.

Styr lampor och skicka aviseringar

Kombinera funktionaliteten för att styra lampor och skicka varningar för en omfattande säkerhetsinstallation.

Gruppera med andra sensorer

MotionAwareTM kan integreras med Hue kameror och rörelsesensorer genom att skapa enhetsgrupper i Hue appen. Detta gör att alla dina enheter kan arbeta tillsammans sömlöst och öka deras täckning.

Felsökning

Säkerställ strömförsörjning : Alla lampor måste vara anslutna till ström.

: Alla lampor måste vara anslutna till ström. Uppdatera programvara : Se till att din app, Hue Bridge och lampor använder de senast programvaruversionerna.

: Se till att din app, Hue Bridge och lampor använder de senast programvaruversionerna. Kontrollera placeringen : Inga väggar ska finnas mellan lamporna, och de ska inte alla vara i en rak linje.

: Inga väggar ska finnas mellan lamporna, och de ska inte alla vara i en rak linje. Justera känslighet : Ändra känsligheten för rörelseområdet om det behövs. Öka den om det tar för lång tid att upptäcka dig efter att du har gått in i ett rum eller minska den om den upptäcker dig för tidigt eller från angränsande rum.

: Ändra känsligheten för rörelseområdet om det behövs. Öka den om det tar för lång tid att upptäcka dig efter att du har gått in i ett rum eller minska den om den upptäcker dig för tidigt eller från angränsande rum. Gruppera enheter : Om du har rörelsesensorer eller kameror i samma utrymme kan du överväga att skapa en enhetsgrupp så att de alla fungerar tillsammans.

: Om du har rörelsesensorer eller kameror i samma utrymme kan du överväga att skapa en enhetsgrupp så att de alla fungerar tillsammans. Detektering i angränsande rum och våningar : Om ditt rörelseområde upptäcker personer i angränsande rum eller våningar bör du överväga att välja lampor längre bort från väggar eller tak, lägga till en fjärde lampa (om du bara har tre) eller sänka rörelsekänsligheten i området.

: Om ditt rörelseområde upptäcker personer i angränsande rum eller våningar bör du överväga att välja lampor längre bort från väggar eller tak, lägga till en fjärde lampa (om du bara har tre) eller sänka rörelsekänsligheten i området. Detektering av husdjur : Om du inte vill att ditt rörelseområde ska upptäcka dina husdjur bör du överväg att sänka känsligheten eller välja lampor i områden där det är mindre troligt att ditt husdjur rör sig.

: Om du inte vill att ditt rörelseområde ska upptäcka dina husdjur bör du överväg att sänka känsligheten eller välja lampor i områden där det är mindre troligt att ditt husdjur rör sig. Tidig detektering : Om ditt rörelseområde upptäcker dig för tidigt innan du går in i ett rum bör du överväga att välja lampor längre in i rummet eller att sänka rörelsekänsligheten.

: Om ditt rörelseområde upptäcker dig för tidigt innan du går in i ett rum bör du överväga att välja lampor längre in i rummet eller att sänka rörelsekänsligheten. Sen detektering : Om ditt rörelseområde upptäcker dig för sent efter att du har gått in i ett rum bör du överväga att välja lampor närmare ingången eller att öka rörelsekänsligheten.

: Om ditt rörelseområde upptäcker dig för sent efter att du har gått in i ett rum bör du överväga att välja lampor närmare ingången eller att öka rörelsekänsligheten. Problem som inte kan återställas: Om ditt rörelseområde hävdar att det inte fungerar eller inte kan återställas betyder det att det är ett problem med lamporna i det området. Se till att de är påslagna och spara ditt rörelseområde igen.

Vanliga frågor och svar

Hur skiljer sig MotionAware från andra rörelsesensortekniker?

Kameror : Till skillnad från kameror spelar inte MotionAware TM in video. Det är bäst för att upptäcka rörelse i utrymmen där det är svårt att placera en kamera eller där det inte är relevant/nödvändigt att få detaljerade insikter om vad som händer.

: Till skillnad från kameror spelar inte MotionAware in video. Det är bäst för att upptäcka rörelse i utrymmen där det är svårt att placera en kamera eller där det inte är relevant/nödvändigt att få detaljerade insikter om vad som händer. PIR-sensorer : MotionAware TM använder Zigbee-signaler, medan PIR-sensorer detekterar infraröda signaler. MotionAware TM är perfekt för övegångsområden eller utrymmen med många lampor.

: MotionAware använder Zigbee-signaler, medan PIR-sensorer detekterar infraröda signaler. MotionAware är perfekt för övegångsområden eller utrymmen med många lampor. SpaceSense: Även om det liknar SpaceSense från WiZ, använder MotionAwareTM Zigbee istället för Wi-Fi.

Kan MotionAwareTM upptäcka rörelse bakom objekt?

Ja, trådlösa signaler kan passera genom föremål, vilket gör att MotionAwareTM enklare kan upptäcka rörelse bakom möbler.

Kan MotionAwareTM användas med andra sensorer?

Ja, den kan integreras med Hue kameror och rörelsesensorer genom att skapa enhetsgrupper i Hue appen.

Tänk om jag inte vill att lamporna aktiveras vid särskilda tidpunkter?

Du kan anpassa tidsluckor i inställningarna för rörelseområdet för att definiera när lamporna ska utlösas.

Vad händer om jag inte vill att lamporna ska tändas när utrymmet redan är tillräckligt ljust?

Även om MotionAwareTM MotionAware kompatibla enheter inte har särskilda dagsljussensorer (som våra rörelsesensorer och kameror har), kan du ändå förhindra att dina lampor aktiveras om det inte är mörkt än. Du kan till exempel se till att de bara utlöses av ett MotionArea mellan solnedgång och soluppgång. Du kan justera detta via inställningen för dagsljuskänslighet för varje rörelseområde.

Förbrukar MotionAwareTM mer energi?

Det kan öka strömförbrukningen i standbyläge med cirka 1 %, men det är ingen mätbar skillnad när lamporna är tända.

Kan MotionAware™ användas för säkerhet?

Ja, den kan integreras med Hue Secure systemet för att skicka aviseringar när rörelse detekteras. Du behöver en Secure plan för dessa funktioner.

Varför behöver jag minst tre lampor?

Tre lampor är det minimum som krävs för att detektera rörelse exakt och tillförlitligt.

Kan jag använda MotionAwareTM utomhus?

Även om det är tekniskt möjligt rekommenderas det inte på grund av opålitlig prestanda i stora öppna utrymmen.

Slutsats

MotionAwareTM är en kraftfull funktion som förbättrar funktionaliteten hos dina Philips Hue lampor, vilket ger både bekvämlighet och säkerhet. Genom att följa installationsriktlinjerna och anpassa inställningarna kan du skapa ett effektivt och responsivt rörelsedetekteringssystem i ditt hem.

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta vårt supportteam.