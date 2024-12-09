Philips Hue och Matter: Komplett installations- och supportguide

Introduktion: Två sätt att konfigurera Hue med Matter

Philips Hue stöder Matter, den universella smarta hemstandarden som gör det möjligt för enheter från olika märken att fungera sömlöst tillsammans. Du kan konfigurera Hue-lampor med Matter på två distinkta sätt:

1. Med en Hue Bridge

Bäst för användare med ett befintligt Hue-ekosystem eller de som vill ha tillgång till avancerade funktioner och maximal kompatibilitet.

2. Utan Hue Bridge (direkt konfiguration)

Idealiskt för användare med nya Matter-aktiverade Hue ljuskällor och Essential-ljuskällor (som A19-modellen) som vill ha en enklare konfiguration med plattformar som Apple Home, Google Home eller Alexa.

 Alternativ 1: Konfigurera med en Hue Bridge

Varför använda en Hue Bridge?

Stöder alla Hue produkter , inklusive äldre ljuskällor som inte stöds av Matter.

, inklusive äldre ljuskällor som inte stöds av Matter. Aktiverar avancerade funktioner som: Gradient belysning Dynamiska scener Entertainment-synkning (med Hue Sync Box)

som: Ger centraliserad kontroll via Hue appen i tillägg till partners ekosystem-appar

via Hue appen i tillägg till partners ekosystem-appar Framtidssäkring: Hue Bridge uppdateras regelbundet för att stödja nya standarder och funktioner, vilket säkerställer att ditt smarta hem förblir kompatibelt med framtida tekniker

Hue Bridge uppdateras regelbundet för att stödja nya standarder och funktioner, vilket säkerställer att ditt smarta hem förblir kompatibelt med framtida tekniker För alla som redan använder Alexa, Google eller SmartThings för att styra sina Hue-lampor kommer ni att kunna få det bästa av två världar (kontroll över flera administrationsenheter och alla avancerade kontrollfunktioner som redan har utvecklats med dessa partners).

Installationsanvisningar

Anslut Hue Bridge och slå på den. Installera Hue appen och följ anvisningarna för att lägga till din Hue Bridge och bulbs Aktivera Matter-integrering: I Hue appen går du till Inställningar > Smart Home .

. Välj din plattform (Apple, Google, Alexa) och följ länkningsinstruktionerna.

 Alternativ 2: Konfigurera utan Hue Bridge (direkt via Matter-aktiverade ljuskällor)

Vad du behöver

Matter-aktiverade Hue-lampor (med Matter-logotypen på förpackningen).

A Matter-kontroll Hubb som stöder thread – kallas även Thread Border-router (t.ex. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).

Installationsanvisningar

Öppna din smarta hem-app (Apple Home, Google Home, Alexa). Lägg till en ny enhet Skanna QR-koden i installationsguiden (Matter QR-kod) eller ange den 11-siffriga parkopplingskoden. Slå på ljuskällan och se till att den är i parkopplingsläge (blinkar eller återställs vid behov). Anpassa ljuskällan: Ge den ett namn, tilldela den till ett rum och testa automation.

Tips! Om ljuskällan tidigare var ansluten till en Hue Bridge måste du ta bort den från Bridge innan du parkopplar den direkt via Matter.

Funktionsjämförelse: Hue Bridge kontra Direkt över Matter-konfiguration

Egenskap Med Hue Bridge över Matter Direkt över Matter Fungerar med alla Hue-ljuskällor ✅ ❌ (endast Matter-aktiverade lampor) Avancerade belysningseffekter ✅ ❌ Adaptiv belysning (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment-synkning ✅ ❌ Stöd för flera administratörer ✅ ✅ Thread-stöd ❌ ✅ (om det stöds) Lokal styrning (offline) ✅ ✅ (om Thread används)

 Ekosystemspecifika installationstips

Apple Home

Med Hue Bridge : Använd Hue-appen för att länka ditt Apple Home-konto.

: Använd Hue-appen för att länka ditt Apple Home-konto. Utan brygga: Skanna Matter QR-koden i Apple Home-appen. iOS 18+-användare behöver inte en HomePod eller Apple TV för att para ihop Matter-enheter.

Google Home

Med Hue Bridge:

Styrenheter som stöds:

Högtalare: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Skärmar: Nest Hub (1:a generationen), Nest Hub (2:a generationen), Nest Hub Max

Wi-Fi-routrar: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamers: Google TV Streamer (4K)

Utan Hue Bridge:

Kontroller som stöds : Nest Hub (2:a generationen), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2:a generationen), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Konfiguration: Använd Google Home-appen för att skanna QR-koden eller ange parkopplingskoden.

Amazon Alexa

Med Hue Bridge:

Styrenheter som stöds: Echo Dot (2:a generationen och senare), Echo Spot, Echo Show (alla generationer), Echo Hub, Echo Studio (1:a och 2:a generationen), Echo Flex, Echo Plus (2:a generationen), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE-gateway, Max 7

Utan Hue Bridge:

Kontroller som stöds: Echo (4:e generationen), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1:a och 2:a generationen), Eero Pro, 6, Max 7.

Inställning: Använd Alexa-appen för att skanna QR-koden eller ange den manuella parkopplingskoden.

️ Felsökning och tips

Vanliga problem

Ljuskällan svarar inte : Kontrollera ström och Wi-Fi: Se till att din telefon och Matter Hub är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. Starta om lampan eller återställ den. Uppdatera ljuskällans inbyggda programvara och appar

: Borttappad QR-kod : Använd den manuella parkopplingskoden som är tryckt på ljuskällan

: Lägga till i flera appar : Använd den ursprungliga appen för att generera en ny Matter-konfigurationskod för varje ytterligare plattform.

:

Återställa en Matter-ljuskälla

Se stegen för återställning av ljuskällan här Så fabriksåterställs Philips Hue lampor| Philips Hue

 Om Matter Over Thread

Thread är ett strömsnålt mesh-nätverksprotokoll som används av Matter.

är ett strömsnålt mesh-nätverksprotokoll som används av Matter. Vissa Hue-ljuskällor stöder Thread, för snabbare svarstider och lokal kontroll .

och . Behöver en Thread Border-router , såsom: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2:a generationen) Amazon Echo (4:e generationen)

, såsom:

Krav för operativsystem

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ eliminerar behovet av en home hub).

: iOS 16+ (iOS 18+ eliminerar behovet av en home hub). Android: Kompatibel med Android-versioner som stöder Hue-appen och Matter.

Stöd för flera administratörer

Matter ger dig enhetskontroll från flera ekosystem samtidigt. Så här delar du en enhet:

Öppna den ursprungliga appen där enheten först lades till. Generera en ny installationskod. Använd den koden på en annan plattform (t.ex. lägg till en Hue-ljuskälla till både Apple Home och Google Home).

✅ Slutliga tankar

Oavsett om du är smart home-nybörjare eller en erfaren användare erbjuder Philips Hue med Matter flexibilitet:

Använd Hue Bridge för åtkomst till alla funktioner och stöd för äldre enheter.

för åtkomst till alla funktioner och stöd för äldre enheter. Använd Matter-aktiverade ljuskällor direkt för en enhetlig, hubbfri upplevelse.

Båda vägarna ger säker, pålitlig och framtidssäkrad smart belysning.