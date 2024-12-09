Upplev livesport på ett helt nytt sätt med Hue Sports Live

Ta med arenakänslan in i ditt hem. Med Sports Live lyser dina Philips Hue-lampor inte bara upp ditt hem – de reagerar på varje höjdpunkt i matchen. Avsparkar, mål, röda och gula kort – och mycket mer – väcks till liv i ditt rum med livfulla belysningseffekter som är utformade för att öka spänningen i varje match.

Vad behöver du för att kunna se på Sports Live?

För att kunna njuta av Sports Live, kontrollera att du har en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro samt minst en Hue-lampa med färgfunktion installerad i det rum eller den zon du valt för matcheffekter. Det är allt du behöver, inget annat krävs!

1. Gör dig redo innan matchen börjar:

För att få ut det mesta av Sports Live-upplevelsen, konfigurera den tidigt – före avspark eller under matchen.

Det tar ungefär 5–10 minuter att ställa in, vilket ger dig tid att välja rum, ljusstil och dina matchinställningar.

Se till att du är inloggad på ditt Hue-konto, eftersom Sports Live måste ansluta till molnet för att leverera effekter i realtid.

2. Välj det perfekta rummet för upplevelsen:

Sports Live fungerar endast i rum och zoner som har minst ett färgkompatibelt Hue-ljus. Dessa ljus ger de dynamiska matcheffekterna.

Blandad ljusuppsättning? Helt okej, du behöver inte ett rum med enbart färglampor. White- och White ambiance-ljus kan också användas, men de reagerar inte på matchhändelser.

3. Det är enkelt att aktivera Sports Live.

Om du är ny för Entertainment-installationer:

Öppna fliken Synk i Hue-appen. Klicka på Kom igång. Välj Sports Live - Championship 2026 och följ stegen.

Om du redan använder Hue Sync eller andra underhållningsfunktioner:

Öppna Sync-fliken. Tryck på Vad-knappen längst ner till vänster. Tryck på den blå "+"-knappen. Välj Sports Live - Championship 2026.

Gör så här under installationen:

Välj ditt favoritlag (valfritt, men hjälper appen att anpassa matchförslagen)

Välj rummet där din ljusupplevelse ska äga rum

Välj din föredragna matchscen (du kan ändra scenen/ljusstyrka senare under matchen)

4. Följ matcher du är intresserad av

Håll dig steget före genom att följa de kommande matcherna. När du följer en match aktiveras Sports Live automatiskt så fort den börjar, så du missar aldrig ett ögonblick.

Appen skickar inte pushnotiser, men du kommer att se matchpåminnelser tydligt på Hue-appens startsida.

5. Upplev hur dina ljus reagerar i realtid

När matchen startar förvandlas dina ljus till en dynamisk förlängning av matchen:

Matchscenen du valde sätter stämningen

Särskilda ljuseffekter reagerar på ditt lags med- och motgångar

Ditt rum fylls med dynamiska effekter i realtid under hela matchen.

Hur ljusen reagerar vid viktiga matchögonblick

Matchstart: grönt blinkar i 5 sekunder.

grönt blinkar i 5 sekunder. Mål: en 5-sekunders animation i målskyttelagets färger.

en 5-sekunders animation i målskyttelagets färger. Straffläggning: blått blinkar i 5 sekunder.

blått blinkar i 5 sekunder. Gult kort: gult blinkar i 5 sekunder.

gult blinkar i 5 sekunder. Rött kort: blinkar rött i 5 sekunder.

blinkar rött i 5 sekunder. Andra gula kortet (som leder till rött kort): lamporna blinkar rött och gult i 5 sekunder.

lamporna blinkar rött och gult i 5 sekunder. Pausen är över/ matchen återupptas: grönt blinkar i 5 sekunder.

grönt blinkar i 5 sekunder. Vid seger: en 15-sekunders animation i det vinnande lagets färger.

Smart magi bakom kulisserna

För att ge smidiga visuella effekter kommer Sports Live tillfälligt att skapa särskilda scener i det valda rummet.

Dessa scener:

Skapas automatiskt vid matchstart.

Tas bort automatiskt när matchen slutar

Bör inte tas bort eller redigeras manuellt, det kan påverka upplevelsen.

Om du försöker ta bort eller redigera en, kommer Hue-appen att varna dig, så att du alltid har kontroll.

Så här styr du Sports Live

Medan funktionen är aktiv:

Tillbehör som tap dial- eller dimmerströmbrytare åsidosätter inte effekterna

För att stänga av Sports Live, använd: Stopp-banner på hemskärmen, eller Synkronisera-knappen i fliken Synkronisera.



Pausa och återuppta när som helst

Behöver du en paus? Du kan stoppa Sports Live och återuppta när du är redo.

Dina fördröjningsinställningar sparas, men du kan behöva finjustera dem igen beroende på din livestream-källa.

Det du ser i appen:

Appen anpassar sig efter matchtidslinjen för att hålla allt klart och tydligt:

Ingen match? Du kommer att se kommande matcher och få en uppmaning att följa dem.

Du kommer att se kommande matcher och få en uppmaning att följa dem. Matchen börjar snart? Nedräkningen startar

Nedräkningen startar Är matchen live? Du ser aktuell spelstatus och kan aktivera Sports Live direkt

Har du en Hue Sync Box? Du kan njuta av Sports Live och Hue Sync samtidigt genom att välja olika lampor för varje.

Du kan njuta av Sports Live och Hue Sync samtidigt, även om några av dina lampor är i båda inställningarna. Men Hue Sync har företräde, så Sports Live fungerar inte på lampor som är inställda för Sync Entertainment Area.

När bara några lampor överlappar varandra kan Sports Live starta, men appen meddelar att Hue Sync prioriteras för de delade lamporna.

Genom att tilldela separata lampor till varje funktion i appen får du det bästa av båda upplevelserna utan avbrott.

Vanliga frågor och svar

Varför visas inte mitt Rum/zon under installationen?

Det krävs minst ett färgkapabelt ljus.

Varför reagerar inte mina vita ljus?

Sports Live-effekter kräver färgkapabla lampor. I ett rum eller en zon med både färgkapabla och vita/vita ambiance-lampor kommer endast dina färgkapabla lampor att visa Sports Live-effekter.

Varför reagerade mina lampor plötsligt?

Du har troligen valt att följa en match som just har börjat.

Varför kan jag inte ändra scen med min brytare?

Tillbehör åsidosätter inte Sports Live-upplevelsen. För att byta scenen som är aktiv under Sports Live, gå till fliken Sync, välj Sports Live och tryck på Scen-knappen för att välja en annan scen.

Varför ser jag scener som är uppkallade efter länder?

Dessa är tillfälliga Sports Live-scener som tas bort automatiskt efter matchen.

Varför är mina Sports Live-effekter ur synk med den live-match jag tittar på på min TV?

Synkronisera matchtiden på din TV med matchtiden som visas på fliken Sync i Hue-appen för att säkerställa att dina Sports live-effekter sker vid rätt tidpunkt under matchen.

För att ändra fördröjningen, gå till fliken Sync, välj Sports live och tryck på Delay-knappen. Du kan bara använda denna funktion medan en match pågår.

Varför kan jag inte se fler kommande matcher?

Endast planerade matcher visas i Hue-appen. Framtida matcher visas så snart de är bekräftade.

Hur ändrar jag vilka lampor som visar Sports Live-effekter?

Öppna fliken Synk, välj Sports Live och tryck på knappen Where för att ändra det rum eller den zon som är vald för Sports Live.

*Hue Sports Live drivs av matchdata från tredje part och kan därför inte alltid vara tillgänglig eller fungera som förväntat, och upplevelsen kan ibland variera. Tillgänglighet och prestanda kan inte garanteras.

**Varning: Innehåller blinkande ljus som kan påverka personer med ljuskänslig epilepsi eller andra ljuskänsligheter. Använd med försiktighet och avbryt användningen omedelbart om symptom uppstår.