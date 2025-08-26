Alla Hue-produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue-enheter samtidigt.
Installationsanvisningar för Bridge Pro
1. Öppna Hue-appen.
Om du öppnar den för första gången får du frågan om du vill lägga till en Hue Bridge. Tryck på Ja.
Ingen fara om du klickade på Hoppa över! Öppna Inställningar, klicka på Enheter och därefter på den blå plusikonen (+).
2. Skanna QR-koden.
När den har skannats ska du trycka på Nästa.
Obs! Om din produkt inte har någon QR-kod klickar du på Jag behöver hjälp och väljer sedan Ingen QR-kod och Bridge Pro.
3. Välj hur du vill ansluta din Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (använd i det här fallet inte den medföljande Ethernet-kabeln) eller med Ethernet-kabeln.
Strömförsörj din Hue Bridge Pro med den medföljande USB-C-strömkabeln, nu kommer appen att förklara de sista stegen för dig.
