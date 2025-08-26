1. Anslut inte Hue Bridge ännu.

Du behöver skanna QR-koden, så ha den inom räckhåll.

2. Har du fler än en Hue-enhet att lägga till?

Håll dem tillsammans! Du skannar alla deras QR-koder under samma steg.

3. Har du Hue-appen?

Ladda ner den i telefonens appbutik.