De allra flesta Hue-produkter stöder Hue MotionAware™-teknik. Vissa enheter kanske dock inte stöder MotionAware™-teknik eftersom det är äldre modeller som saknar minneskapacitet för nya funktioner eller eftersom deras funktioner kan hindra dem från att fungera effektivt med den här funktionen (t.ex. snabbare batteriurladdning i vissa batteridrivna tillbehör). Listan nedan visar enheter och deras modell-ID:n som inte stöder Hue MotionAware™. Du kan kontrollera om dina enheter har dessa modell-ID:n med hjälp av Hue-appen genom att gå till Inställningar > Programuppdatering.