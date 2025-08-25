De allra flesta Hue-produkter stöder Hue MotionAware™-teknik. Vissa enheter kanske dock inte stöder MotionAware™-teknik eftersom det är äldre modeller som saknar minneskapacitet för nya funktioner eller eftersom deras funktioner kan hindra dem från att fungera effektivt med den här funktionen (t.ex. snabbare batteriurladdning i vissa batteridrivna tillbehör). Listan nedan visar enheter och deras modell-ID:n som inte stöder Hue MotionAware™. Du kan kontrollera om dina enheter har dessa modell-ID:n med hjälp av Hue-appen genom att gå till Inställningar > Programuppdatering.
Kan mina Hue-enheter använda MotionAware™?
|Produkttyp
|Modell-ID
|Go bordslampa
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Hue Color-lampa
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer Switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Wall switch module
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue brytare
|FOHSWITCH
|Inomhusrörelsesensor
|SML001, SML003
|Utomhusrörelsesensor
|SML002, SML004
|Kontaktsensor
|SOC001
|Kamera / Dörrklocka
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Tredjepartsenheter (ej Hue eller Friends of Hue)
|(Flera möjliga)
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.