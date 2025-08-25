Support

Kan mina Hue-enheter använda MotionAware™?

De allra flesta Hue-produkter stöder Hue MotionAware™-teknik. Vissa enheter kanske dock inte stöder MotionAware™-teknik eftersom det är äldre modeller som saknar minneskapacitet för nya funktioner eller eftersom deras funktioner kan hindra dem från att fungera effektivt med den här funktionen (t.ex. snabbare batteriurladdning i vissa batteridrivna tillbehör). Listan nedan visar enheter och deras modell-ID:n som inte stöder Hue MotionAware™. Du kan kontrollera om dina enheter har dessa modell-ID:n med hjälp av Hue-appen genom att gå till Inställningar > Programuppdatering. 

Produkttyp Modell-ID
Go bordslampa 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Hue Color-lampa LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Wall switch module RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue brytare FOHSWITCH
Inomhusrörelsesensor SML001, SML003
Utomhusrörelsesensor SML002, SML004
Kontaktsensor SOC001
Kamera / Dörrklocka CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Tredjepartsenheter (ej Hue eller Friends of Hue) (Flera möjliga)

