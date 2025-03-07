Kontrollera om ditt nätaggregat kan bytas ut genom att först koppla ur produkten eller stänga av strömmen.

På nätaggregatets framsida finns en fyrsiffrig produktionskod i formatet YYWW. ”YY” avser året och ”WW” avser veckonumret. Bredvid den här koden ser du ett artikelnummer och spänningsintervall.

Följande kombinationer påverkas av det här ersättningsprogrammet:

Beskrivning Såld med Spänning Delnummer Produktionskod 40 W PSU Basförpackning eller separat 220–240 V S040WN2400167 2038 och lägre 40 W PSU Basförpackning eller separat 100–120 V S040VN2400167 2037 och lägre 40 W PSU 5 m ljusslinga för utomhusbruk 220–240 V E040FP2400167 2051 och lägre 40 W PSU 5 m ljusslinga för utomhusbruk 100–120 V S040VN2400167 2044 och lägre 20 W PSU 2 m ljusslinga för utomhusbruk 220–240 V S024BI2400083 2143 och lägre 20 W PSU 2 m ljusslinga för utomhusbruk 100–120 V S024BI2400083 2146 och lägre

Exempel:

Du köpte en Calla-pollare, som inkluderade ett 40 W nätaggregat. Nätaggregatet som är 220–240 V har artikelnummer ”S040WN2400167”. Din strömförsörjningsenhet kan vara påverkad. För att bekräfta är de två första siffrorna (dvs. året) under 20 eller båda av följande stämmer:

De två första siffrorna i koden är 20

De två sista siffrorna i koden är 38 eller lägre

I det här exemplet kan nätaggregatet med artikelnumret S040WN2400167 ha olika produktionskoder.

PSU med produktionskod 2038 påverkas.

PSU med produktionskod 2111 påverkas inte.