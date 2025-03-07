Kontrollera om ditt nätaggregat kan bytas ut genom att först koppla ur produkten eller stänga av strömmen.
På nätaggregatets framsida finns en fyrsiffrig produktionskod i formatet YYWW. ”YY” avser året och ”WW” avser veckonumret. Bredvid den här koden ser du ett artikelnummer och spänningsintervall.
Följande kombinationer påverkas av det här ersättningsprogrammet:
|
Beskrivning
|
Såld med
|
Spänning
|
Delnummer
|
Produktionskod
|
40 W PSU
|
Basförpackning eller separat
|
220–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 och lägre
|
40 W PSU
|
Basförpackning eller separat
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 och lägre
|
40 W PSU
|
5 m ljusslinga för utomhusbruk
|
220–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 och lägre
|
40 W PSU
|
5 m ljusslinga för utomhusbruk
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 och lägre
|
20 W PSU
|
2 m ljusslinga för utomhusbruk
|
220–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 och lägre
|
20 W PSU
|
2 m ljusslinga för utomhusbruk
|
100–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 och lägre
Exempel:
Du köpte en Calla-pollare, som inkluderade ett 40 W nätaggregat. Nätaggregatet som är 220–240 V har artikelnummer ”S040WN2400167”. Din strömförsörjningsenhet kan vara påverkad. För att bekräfta är de två första siffrorna (dvs. året) under 20 eller båda av följande stämmer:
- De två första siffrorna i koden är 20
- De två sista siffrorna i koden är 38 eller lägre
I det här exemplet kan nätaggregatet med artikelnumret S040WN2400167 ha olika produktionskoder.
PSU med produktionskod 2038 påverkas.
PSU med produktionskod 2111 påverkas inte.