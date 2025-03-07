Support

Vi prioriterar din säkerhet

Efter omfattande tester har vi upptäckt att vissa Philips Hue 20 W och 40 W nätaggregat (PSU) för utomhusbruk i mycket sällsynta fall kan skadas på grund av vattenläckage, vilket kan orsaka kortslutning och resultera i ett strömförande nätaggregat. Under våta förhållanden kan det här potentiellt leda till en elektrisk stöt vid beröring eller utgöra risk för brand i omgivande material. 

Dessa nätaggregat levererades med basförpackningar av följande produktfamiljer eller såldes separat mellan 2018 och 2021:

Philips Hue Outdoor Lily spotlight

Lily spotlights

Philips Hue Outdoor Lily XL spotlight

Lily XL spotlight

Philips Hue Outdoor Calla piedestallampa

Calla piedestallampa

Philips Hue Outdoor Econic piedestallampor

Econic piedestallampor

Philips Hue Outdoor Impress piedestallampor

Impress piedestallampor

Philips Hue Outdoor Calla Large piedestallampa

Calla Large piedestallampa

40 W nätaggregat för utomhusbruk

40 W nätaggregat för utomhusbruk

Ljusslinga för utomhusbruk 5 m

Ljusslinga för utomhusbruk 5 m

Ljusslinga för utomhusbruk 5 m

Ljusslinga för utomhusbruk 2 m

För att du ska känna dig säker med Philips Hue-produkterna lanserar vi ett bytesprogram för kunder med drabbade nätaggregat. För att minimera riskerna råder vi kunder med skadade produkter att först slå av strömmen innan de tar i nätaggregatet.

Är mitt nätaggregat drabbat?

Kontrollera om ditt nätaggregat kan bytas ut genom att först koppla ur produkten eller stänga av strömmen.

På nätaggregatets framsida finns en fyrsiffrig produktionskod i formatet YYWW. ”YY” avser året och ”WW” avser veckonumret. Bredvid den här koden ser du ett artikelnummer och spänningsintervall.

Följande kombinationer påverkas av det här ersättningsprogrammet:

Beskrivning

Såld med

Spänning

Delnummer

Produktionskod

40 W PSU

Basförpackning eller separat

220–240 V

S040WN2400167

2038 och lägre

40 W PSU

Basförpackning eller separat

100–120 V

S040VN2400167

2037 och lägre

40 W PSU

5 m ljusslinga för utomhusbruk

220–240 V

E040FP2400167

2051 och lägre

40 W PSU

5 m ljusslinga för utomhusbruk

100–120 V

S040VN2400167

2044 och lägre

20 W PSU

2 m ljusslinga för utomhusbruk

220–240 V

S024BI2400083

2143 och lägre

20 W PSU

2 m ljusslinga för utomhusbruk

100–120 V

S024BI2400083

2146 och lägre

 

Exempel:

Du köpte en Calla-pollare, som inkluderade ett 40 W nätaggregat. Nätaggregatet som är 220–240 V har artikelnummer ”S040WN2400167”. Din strömförsörjningsenhet kan vara påverkad. För att bekräfta är de två första siffrorna (dvs. året) under 20 eller båda av följande stämmer:

  • De två första siffrorna i koden är 20
  • De två sista siffrorna i koden är 38 eller lägre

I det här exemplet kan nätaggregatet med artikelnumret S040WN2400167 ha olika produktionskoder.

PSU med produktionskod 2038 påverkas.

PSU med produktionskod 2111 påverkas inte.

Hur får jag kostnadsfritt ett nytt nätaggregat?

Fyll i formuläret nedan. Bifoga en bild av nätaggregatets framsida där det tydligt går att avläsa den fyrsiffriga produktionskoden och artikelnumret. 

Gå till formuläret för begäran om byte

Bifoga en bild av nätaggregatets framsida där det tydligt går att avläsa den fyrsiffriga tillverkningskoden.

Philips Hue Outdoor LED-nätaggregat AC/DC, EU
Philips Hue Outdoor LED-driftdon, USA
PSU-etikett

Kontakta oss direkt om du har några frågor eller behöver byta mer än tre nätaggregat.

Kontakta oss

